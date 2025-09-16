Как снять клип за 22 секунды и с одного дубля? Рассказали солисты группы «Добрыя людзi»
Сегодня в студии те, чья музыка стала символом добра, единства и настоящего праздника.
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кристина Кискевич и Иван Аксенчик, солисты группы «Добрыя людзi».
Ольга Бурлакова, ведущая:
В преддверии Дня народного единства такой музыкальный подарок более чем уместен. Расскажите, как родилась идея сделать такой необычный клип?
Юрий Царев, ведущий:
Дело в том, что клип был снят за 22 секунды.
Ольга Бурлакова:
Как – ребята объяснят. Я хотела, чтобы они подробнее рассказали.
Кристина Кискевич, солистка группы «Добрыя людзi»:
Идея у нашего Евгения Олейника, Юли Быковой возникла, мне кажется, моментально. Мы как добрые люди всегда все делаем для народа.
Иван Аксенчик, солист группы «Добрыя людзi»:
У нас же многонациональное государство. Не важно, что у нас здесь и грузины живут, и молдаване – вообще не важно. Это все по факту – мы все равно едины. Хотели показать эту идею именно в клипе.
Ольга Бурлакова:
Как снимали, расскажите? Как можно подготовить такой мини-спектакль, чтобы потом его снять за 22 секунды? Это действительно оригинальный жанр.
Кристина Кискевич:
Сама подготовка шла очень длительное время. У нас было около 30 героев, которые занимались... Каждый занимался своим делом. Мы репетировали около пяти часов. То есть мы сидели…
Ольга Бурлакова:
Уже на площадке?
Кристина Кискевич:
Да, каждый на площадке репетировал свой определенный кусок. Потом мы это все скомбинировали, спустя, наверное, часа четыре, а то и больше. Евгений Федорович говорит: «Так, все готовы? Давайте, репетируем». У меня была такая задача – хлопнуть хлопушку в какой-то момент. Это было очень страшно. Я боялась то, что я не попаду куда надо.
Юрий Царев:
Не попаду в долю.
Кристина Кискевич:
Да, не попаду в долю. Вот так получилось. Уже спустя некоторое время, пока мы репетировали, получилось так, что у нас было два или три дубля. Это был несъемочный процесс. У нас было 10 минут перерыва. Мы все собирались с мыслями: все будет хорошо. Мы сейчас все сделаем, все будет прекрасно. С одного дубля мы сделали клип.
Юрий Царев:
Здесь речь идет о том, что каждый актер, исполнитель играл свою сцену одновременно. То есть все снято одновременно. Потом просто по итогу камера наезжает на каждого из них и получается целый клип.
Подробности в видео.