Как снять клип за 22 секунды и с одного дубля? Рассказали солисты группы «Добрыя людзi»

Сегодня в студии те, чья музыка стала символом добра, единства и настоящего праздника. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кристина Кискевич и Иван Аксенчик, солисты группы «Добрыя людзi». Ольга Бурлакова, ведущая:

В преддверии Дня народного единства такой музыкальный подарок более чем уместен. Расскажите, как родилась идея сделать такой необычный клип? Юрий Царев, ведущий:

Дело в том, что клип был снят за 22 секунды. Ольга Бурлакова:

Как – ребята объяснят. Я хотела, чтобы они подробнее рассказали.

Кристина Кискевич, солистка группы «Добрыя людзi»:

Идея у нашего Евгения Олейника, Юли Быковой возникла, мне кажется, моментально. Мы как добрые люди всегда все делаем для народа.

Иван Аксенчик, солист группы «Добрыя людзi»:

У нас же многонациональное государство. Не важно, что у нас здесь и грузины живут, и молдаване – вообще не важно. Это все по факту – мы все равно едины. Хотели показать эту идею именно в клипе. Ольга Бурлакова:

Как снимали, расскажите? Как можно подготовить такой мини-спектакль, чтобы потом его снять за 22 секунды? Это действительно оригинальный жанр. Кристина Кискевич:

Сама подготовка шла очень длительное время. У нас было около 30 героев, которые занимались... Каждый занимался своим делом. Мы репетировали около пяти часов. То есть мы сидели… Ольга Бурлакова:

Уже на площадке? Кристина Кискевич:

Да, каждый на площадке репетировал свой определенный кусок. Потом мы это все скомбинировали, спустя, наверное, часа четыре, а то и больше. Евгений Федорович говорит: «Так, все готовы? Давайте, репетируем». У меня была такая задача – хлопнуть хлопушку в какой-то момент. Это было очень страшно. Я боялась то, что я не попаду куда надо. Юрий Царев:

Не попаду в долю.