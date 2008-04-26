В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Главное предпасхальное чудо произошло в 14:04 по минскому времени. Схождение Благодатного огня остается необъяснимой тайной, христиане верят в его чудесное происхождение. Сама церемония начинается с раннего утра и состоит из целого ряда ритуалов. Ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасят свет. Держа в руках незажженные свечи, присутствующие просят Господа даровать Благодатный огонь. Некоторое время спустя в храме появляются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз.



Сегодня около полуночи благодатный огонь спецрейсом доставят в Минск. А уже завтра во время пасхальной утрени Владыка Филарет торжественно внесет его в Свято-Духов кафедральный собор.