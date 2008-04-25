Юрию Яковлеву – 80 лет

Поручик Ржевский в "Гусарской балладе", князь Мышкин в киноленте "Идиот", Иван грозный в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" – актер сыграл боле 60 ролей в кино и примерно столько же в театре. Когда-то приемная комиссия ВГИКа назвала Яковлева "некиногеничным" – сегодня он ведущий актер и наставник театра Вахтангова.



С юбилеем народного артиста СССР Юрия Яковлева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "За более чем полвека многогранного и насыщенного труда Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной и мировой культуры, - говорится в поздравлении. - Фильмы и спектакли с Вашим участием стали классикой советского и российского искусства, полюбились миллионам людей".



Глава государства отметил, что белорусские зрители знают и ценят Юрия Яковлева как настоящего мастера экрана и сцены.