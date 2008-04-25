Минск сегодня сдавал экзамен на благоустройство

Во время традиционного весеннего объезда столичные власти проверили состояние дворов и объектов общественного питания.

Руководство Мингорисполкома интересовалось обустройством детских площадок, школьных стадионов, реставрацией жилых домов. Особое внимание привлек паровоз, который установили в Октябрьском районе к 70-летию. Сегодня этот композиционный элемент открыл Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Он также отметил, что Минск в ближайшие пять лет серьезно преобразиться. Причем в благоустройстве столицы будут применяться не только собственные наработки, но и инвестиционный ресурс.

Также руководство города посетило кафе и пиццерии, построенные за последний год. Михаил Павлов поручил рассмотреть возможность организации кафе в пустующих подвалах по улицам Кирова, Карла Маркса и Революционной.

