Старейший храм Беларуси – под угрозой затопления

Древнейшей в восточной Европе Каложской церкви 12 -го века угрожают грунтовые воды.

Если бы не стихия, эта святыня могла бы претендовать на место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Спасти уникальный памятник архитектуры может лишь реставрация. Однако пока работы только на бумаге.

Первое серьезное повреждение Каложская церковь получила в 1853 году. Тогда во время паводка в Неман обрушилась часть берега и почти половина храма. Сейчас на этом месте деревянная стена.

И хотя с тех пор минуло полтора столетия - основательно укрепить обрывистый берег удалось только в 2000-ом году. Опасность подмыва холма рекой миновала. Однако, после тщательной геологической разведки грунта два года назад, специалисты пришли к выводу, что есть и другая угроза.

Игорь Трусов, историк: "По отчетам геологов грунтовые воды сильно влияют на состояние грунта под нами. Нет нормальной канализации поверхностных вод, ливневой канализации, которая должна быть. Колонку на территории храма необходимо ликвидировать. Любой прорыв водопровода, это реальная угроза".

То, что решение этой проблемы не терпит отлагательств, местным властям известно. Уже подготовлен проект не только на укрепления склона, но и на реставрацию самого храма. Во время реконструкции, вместо деревянной стены возведут кирпичную, и церковь приобретет первоначальный вид.

Сейчас главное, чтобы все работы не остались только на бумаге, а прохождение экспертизы не затянулось на годы. От этого напрямую зависит инициатива Беларуси о включении Каложи в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Получить такой статус храм сможет только после полной реставрации.

