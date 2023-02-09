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Лукашенко поздравил сотрудников «Нафтана» с 60-летием предприятия

09 февраля 2023 09:01
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Новости Беларуси. Появление этого предприятия ознаменовало рождение белорусской нефтехимии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой 60-летний юбилей отмечает 9 февраля завод «Нафтан».  

Лукашенко поздравил сотрудников «Нафтана» с 60-летием предприятия-1

Производство стало градообразующим, благодаря ему на карте Беларуси появился город Новополоцк. А в феврале далекого 1963-го именно здесь произвели первый отечественный бензин. Ветеранов и сотрудников предприятия с важной датой поздравил Александр Лукашенко.  

Лукашенко поздравил сотрудников «Нафтана» с 60-летием предприятия-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Успех предприятия – в неустанном труде нескольких поколений неравнодушных и талантливых профессионалов, которые обеспечивают страну высококачественными продуктами нефтепереработки и увеличивают экспортный потенциал страны. Убежден, что и в дальнейшем, проводя поступательную модернизацию, увеличивая глубину переработки нефти, осваивая самые передовые технологии и новые виды продукции, завод будет наращивать мощности и оставаться в авангарде белорусской промышленности.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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