Прямой эфир

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников

14 декабря 2022 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Инвестиции в АПК – это не только залог пышного каравая, но развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных рабочих мест. Так, в хозяйстве «Логойский» открыли административно-бытовое здание с ремонтными мастерскими и навесом для сельхозтехники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-1

Обновленный мехдвор находится в агрогородке Камено. Этот участок к филиалу присоединили в 2020 году. И после оценки существующих мастерских было принято решение о полной реконструкции объекта. Сейчас в современном комплексе есть все необходимое инженерное оборудование для ремонта, предусмотрено 12 мест для межсезонного хранения техники.

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-3
В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-4
В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-5

Кроме этого, для аграриев созданы практически гостиничные условия: особенно востребованы «апартаменты» будут у механизаторов, что приезжают на работу из соседних районов.

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-7

Александр Кособуко, механизатор СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:
В сапогах кирзовых ходили, а сейчас в ботиночках можно ремонтировать. 35 лет я тут работал после армии, отец мой тут работал.

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-9

Анатолий Короткий, директор РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:
Ввели в эксплуатацию склад для хранения жидкого удобрения КАС, автозаправочную станцию, ввели зерносушилку. Вводим хозяйство буквально в этом году цех по производству комбикорма и склад для хранения зерна. Люди довольны, люди поняли, что работать можно.

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-11

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Нужно, конечно, начинать с тех условий, которые мы создаем для наших людей. И когда человек приходит на работу в достойные условия труда, когда он работате на качественной технике, от этого человека мы ожидаем и других результатов работы. Они должны проявляться как в порядке на земле, как в качестве обработки почвы в том числе, так и финансово-экономические показатели.

В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников-13

Получать еще больше «дивидендов» аграриям помогут и новые объекты. Так, уже в 2023 году в хозяйстве «Логойский» откроют молочно-товарный комплекс на тысячу голов. Кроме этого, планируют ввести в эксплуатацию цех по переработке рапсового масла.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Сельское хозяйство # Сергей Левкович # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
«55 тысяч сладких подарков». 15 декабря в Минске стартует благотворительная акция «Наши дети»
14 декабря 2022 13:58

«55 тысяч сладких подарков». 15 декабря в Минске стартует благотворительная акция «Наши дети»

Военные навели переправы через Неман и Березину в рамках внезапной проверки боеготовности
14 декабря 2022 13:56

Военные навели переправы через Неман и Березину в рамках внезапной проверки боеготовности

«Жировичское евангелие – это уникальный, исключительный памятник». Как создавали его факсимильное издание?
14 декабря 2022 13:34

«Жировичское евангелие – это уникальный, исключительный памятник». Как создавали его факсимильное издание?