В хозяйстве «Логойский» открыли новый мехдвор с крутыми апартаментами для сотрудников

Новости Беларуси. Инвестиции в АПК – это не только залог пышного каравая, но развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных рабочих мест. Так, в хозяйстве «Логойский» открыли административно-бытовое здание с ремонтными мастерскими и навесом для сельхозтехники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновленный мехдвор находится в агрогородке Камено. Этот участок к филиалу присоединили в 2020 году. И после оценки существующих мастерских было принято решение о полной реконструкции объекта. Сейчас в современном комплексе есть все необходимое инженерное оборудование для ремонта, предусмотрено 12 мест для межсезонного хранения техники.

Кроме этого, для аграриев созданы практически гостиничные условия: особенно востребованы «апартаменты» будут у механизаторов, что приезжают на работу из соседних районов.

Александр Кособуко, механизатор СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

В сапогах кирзовых ходили, а сейчас в ботиночках можно ремонтировать. 35 лет я тут работал после армии, отец мой тут работал.

Анатолий Короткий, директор РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

Ввели в эксплуатацию склад для хранения жидкого удобрения КАС, автозаправочную станцию, ввели зерносушилку. Вводим хозяйство буквально в этом году цех по производству комбикорма и склад для хранения зерна. Люди довольны, люди поняли, что работать можно.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Нужно, конечно, начинать с тех условий, которые мы создаем для наших людей. И когда человек приходит на работу в достойные условия труда, когда он работате на качественной технике, от этого человека мы ожидаем и других результатов работы. Они должны проявляться как в порядке на земле, как в качестве обработки почвы в том числе, так и финансово-экономические показатели.