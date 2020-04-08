Произошло главное суперлуние 2020 года. Когда ждать следующее?

Новости Беларуси. Минувшей ночью белорусы наблюдали главное суперлуние 2020 года. Диск Луны в небе казался больше и ближе, чем обычно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А все потому, что она оказалась примерно в 357 тысячах километрах от Земли. Обычно эта цифра составляет 384 тысячи. Это было второе и самое яркое суперлуние из трех наблюдаемых в 2020 году.

Тем, кто пропустил редкий момент, не стоит расстраиваться. Следующий раз полюбоваться большой и яркой луной можно 7 мая. А вообще это астрономическое явление земляне наблюдают почти каждый год.