Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей

За время ее проведения в Беларуси высадили более 23 миллионов деревьев. Новый лес посадили на площади почти в 5 500 гектаров. Основные породы: сосна, ель и береза. Вообще волонтеры трудились более чем на 2 000 объектах. Кстати, добровольцы не только высаживали деревья, но и наводили порядок в лесах: убирали мусор, сухие ветки, облагораживали места отдыха.