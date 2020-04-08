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Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей

08 апреля 2020 06:48
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Новости Беларуси. В Министерстве лесного хозяйства подвели итоги акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей-1

За время ее проведения в Беларуси высадили более 23 миллионов деревьев. Новый лес посадили на площади почти в 5 500 гектаров. Основные породы: сосна, ель и береза. Вообще волонтеры трудились более чем на 2 000 объектах. Кстати, добровольцы не только высаживали деревья, но и наводили порядок в лесах: убирали мусор, сухие ветки, облагораживали места отдыха.

Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей-4

Памятные аллеи в честь 75-летия Победы символично появились в 75 различных уголках страны.

Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей-7

# Озеленение # общество # Фотофакт

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