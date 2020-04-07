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Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова

07 апреля 2020 22:26
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Новости Беларуси. На улице Мясникова появится очередной мурал белорусского граффитиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Картину под названием «Мой Минск» на фасаде дома № 17 уже начал рисовать известный белорусский художник Александр Благий. На его счету порядка шести подобных работ по всей стране.

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова -1

Проект благотворительный, с финансированием помогла IT-компания. А понадобится не менее 150 баллонов краски. На согласование места для задумки и разработку макета ушло около 10 месяцев и 9 инстанций. Завершить картину планируют 11 апреля.

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова -4

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова -6

Александр Благий, художник:
Девочка, которая чувствует себя как дома. У нее носки, шарф. Она вышла в город. Это ее Минск.

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова -9

Алесь Шуппо, волонтер:
Это уже не первый опыт в акциях, в различных социальных проектах. Все мы их стараемся делать разными. Сделать подарок городу в виде красивого мурала.

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова -12

# Граффити # общество # Фотофакт

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