Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова
Новости Беларуси. На улице Мясникова появится очередной мурал белорусского граффитиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Картину под названием «Мой Минск» на фасаде дома № 17 уже начал рисовать известный белорусский художник Александр Благий. На его счету порядка шести подобных работ по всей стране.
Проект благотворительный, с финансированием помогла IT-компания. А понадобится не менее 150 баллонов краски. На согласование места для задумки и разработку макета ушло около 10 месяцев и 9 инстанций. Завершить картину планируют 11 апреля.
Александр Благий, художник:
Девочка, которая чувствует себя как дома. У нее носки, шарф. Она вышла в город. Это ее Минск.
Алесь Шуппо, волонтер:
Это уже не первый опыт в акциях, в различных социальных проектах. Все мы их стараемся делать разными. Сделать подарок городу в виде красивого мурала.