Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова

Новости Беларуси. На улице Мясникова появится очередной мурал белорусского граффитиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Картину под названием «Мой Минск» на фасаде дома № 17 уже начал рисовать известный белорусский художник Александр Благий. На его счету порядка шести подобных работ по всей стране.

Проект благотворительный, с финансированием помогла IT-компания. А понадобится не менее 150 баллонов краски. На согласование места для задумки и разработку макета ушло около 10 месяцев и 9 инстанций. Завершить картину планируют 11 апреля.

Александр Благий, художник:

Девочка, которая чувствует себя как дома. У нее носки, шарф. Она вышла в город. Это ее Минск.