В Хотимске с почестями перезахоронили останки офицера-красноармейца

Новости Беларуси. В Хотимске с почестями перезахоронили красноармейца. Останки офицера обнаружили в Молдове поисковые отряды «Август» во время экспедиции «Вахта памяти – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Хотимске с почестями перезахоронили красноармейца. Останки офицера обнаружили в Молдове поисковые отряды «Август» во время экспедиции «Вахта памяти – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Определить героя удалось благодаря номерной награде – ордену Отечественной войны I степени. Им оказался уроженец Хотимского района младший лейтенант Федор Сотворенный. Почтить его память и поблагодарить за подвиг накануне пришли десятки земляков.