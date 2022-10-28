В Хотимске с почестями перезахоронили останки офицера-красноармейца

Новости Беларуси. В Хотимске с почестями перезахоронили красноармейца. Останки офицера обнаружили в Молдове поисковые отряды «Август» во время экспедиции «Вахта памяти – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.