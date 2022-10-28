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В Хотимске с почестями перезахоронили останки офицера-красноармейца

28 октября 2022 06:44
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Новости Беларуси. В Хотимске с почестями перезахоронили красноармейца. Останки офицера обнаружили в Молдове поисковые отряды «Август» во время экспедиции «Вахта памяти – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хотимске с почестями перезахоронили останки офицера-красноармейца-1

Определить героя удалось благодаря номерной награде – ордену Отечественной войны I степени. Им оказался уроженец Хотимского района младший лейтенант Федор Сотворенный. Почтить его память и поблагодарить за подвиг накануне пришли десятки земляков.

# Великая Отечественная война # общество # Федор Сотворенный # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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