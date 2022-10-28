Более 160 тысяч рублей телефонные мошенники похитили у минчан за сутки

Новости Беларуси. Только за сутки в столице возбуждено шесть уголовных дел, а сумма причиненного ущерба – более 160 тысяч рублей. Схема все та же: выдуманная история о страшной аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На уловки мошенников ведутся, как правило, пожилые люди. К примеру, 75-летней минчанке позвонила якобы дочь с просьбой о помощи. И как итог – в руках злоумышленников 50 тысяч рублей.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

В этот же день 90-летняя пенсионерка стала жертвой такого рода мошенничества, чтобы спасти сына от уголовной ответственности, она передала злоумышленникам 20 тысяч долларов США. В этом случае женщине на городской телефон сразу же позвонил якобы следователь и сообщил, что ее старший сын сейчас находится в одной из больниц города Минска. Звонящий попросил минчанку назвать ее мобильный номер, чтобы продолжить разговор. После этого женщина услышала душераздирающую историю: сын ехал за рулем и сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе и теперь может стать фигурантом уголовного дела.

Если вам поступил такой звонок, то немедленно положите трубку и перезвоните родственнику для уточнения информации.