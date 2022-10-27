«Фигурантов задержали с поличным». В Минской области оператор КЗС вместе с женой украли около 17 тонн зерна

Новости Беларуси. Под контролем не только ценообразование. Пристальное внимание в эти дни к завершению уборочной и сохранности собранного в стране урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От взгляда правоохранителей и контролирующих служб не ускользают факты бесхозяйственности и преступные схемы.

Сергей Широких, заместитель начальника 5-го управления ГУБОПиК МВД по Минску:

Установлено, что оператор зерносушильного комплекса вместе со своей женой, работавшей агрономом на том же предприятии, с 22 по 24 октября вывезли с территории почти 17 тонн продукции стоимостью более 9 тысяч рублей. В этом им помог индивидуальный предприниматель и двое его знакомых. Фигурантов задержали с поличным при разгрузке товара на подворье коммерсанта. Использовать похищенное злоумышленники не успели, все было изъято.