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«Фигурантов задержали с поличным». В Минской области оператор КЗС вместе с женой украли около 17 тонн зерна

27 октября 2022 21:15
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Новости Беларуси. Под контролем не только ценообразование. Пристальное внимание в эти дни к завершению уборочной и сохранности собранного в стране урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От взгляда правоохранителей и контролирующих служб не ускользают факты бесхозяйственности и преступные схемы.

«Фигурантов задержали с поличным». В Минской области оператор КЗС вместе с женой украли около 17 тонн зерна-1

Так, в Минском регионе оперативники задержали жителей Копыльского района. Злоумышленникам за два дня удалось похитить из хозяйства почти 17 тонн зерна.

«Фигурантов задержали с поличным». В Минской области оператор КЗС вместе с женой украли около 17 тонн зерна-4

Сергей Широких, заместитель начальника 5-го управления ГУБОПиК МВД по Минску:
Установлено, что оператор зерносушильного комплекса вместе со своей женой, работавшей агрономом на том же предприятии, с 22 по 24 октября вывезли с территории почти 17 тонн продукции стоимостью более 9 тысяч рублей. В этом им помог индивидуальный предприниматель и двое его знакомых. Фигурантов задержали с поличным при разгрузке товара на подворье коммерсанта. Использовать похищенное злоумышленники не успели, все было изъято.

# Кража # общество # Сергей Широких # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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