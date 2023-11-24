В Минской области вырос спрос на арендное жильё. Кто может получить и сколько стоит?

Новости Беларуси. В Минской области вырос спрос на арендное жилье. Он обусловлен тем, что все больше молодежи остается трудиться на своих рабочих местах после распределения и создают семьи. Всего в центральном регионе насчитывается более 15 тысяч арендных жилых помещений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Молодечненском районе более тысячи квартир сдаются в аренду. Право на получение жилья имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении условий. А также военнослужащие и медицинские работники. Кроме того, в городе уже ввели два многоквартирных дома по улице Лесной и Тамары Дудко.

Надежда Желтогирко, врач анестезиолог-реанимотолог молодечненской больницы № 1:

Условия хорошие в арендной квартире, вода, окна ПВХ есть, и хорошо. Платим 36 рублей, по-моему, 20 %.

Светлана Гринь, заместитель начальника отдела ЖКХ Молодечненского райисполкома:

В настоящее время имеется свободное арендное жилье в городе Молодечно и в Молодечненском районе. В соответствии с законодательством арендное жилье, которое требует ремонта, также может предоставляться гражданам при условии выполнения ремонта гражданами за их средства. При выполнении в таком случае ремонтных работ плата за пользование арендным жильем не взимается на сумму произведенного ремонта.