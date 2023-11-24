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В Минской области вырос спрос на арендное жильё. Кто может получить и сколько стоит?

24 ноября 2023 16:25
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Новости Беларуси. В Минской области вырос спрос на арендное жилье. Он обусловлен тем, что все больше молодежи остается трудиться на своих рабочих местах после распределения и создают семьи. Всего в центральном регионе насчитывается более 15 тысяч арендных жилых помещений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области вырос спрос на арендное жильё. Кто может получить и сколько стоит? -1

Так, в Молодечненском районе более тысячи квартир сдаются в аренду. Право на получение жилья имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении условий. А также военнослужащие и медицинские работники. Кроме того, в городе уже ввели два многоквартирных дома по улице Лесной и Тамары Дудко.

В Минской области вырос спрос на арендное жильё. Кто может получить и сколько стоит? -4

Надежда Желтогирко, врач анестезиолог-реанимотолог молодечненской больницы № 1:
Условия хорошие в арендной квартире, вода, окна ПВХ есть, и хорошо. Платим 36 рублей, по-моему, 20 %.

В Минской области вырос спрос на арендное жильё. Кто может получить и сколько стоит? -7

Светлана Гринь, заместитель начальника отдела ЖКХ Молодечненского райисполкома:
В настоящее время имеется свободное арендное жилье в городе Молодечно и в Молодечненском районе. В соответствии с законодательством арендное жилье, которое требует ремонта, также может предоставляться гражданам при условии выполнения ремонта гражданами за их средства. При выполнении в таком случае ремонтных работ плата за пользование арендным жильем не взимается на сумму произведенного ремонта. 

В Минской области вырос спрос на арендное жильё. Кто может получить и сколько стоит? -10

Договор найма арендного жилья заключается на 5 лет. Кстати, для молодых специалистов рассматривают варианты из освобожденного жилфонда.

# Недвижимость # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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