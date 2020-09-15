В Хойниках мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хойников за публичное оскорбление сотрудника ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве доказательства молодому человеку предъявляется видео, записанное им же, где он не стесняется в выражениях в адрес милиционера. Мало того, ролик он разместил на своей странице в Instagram, видимо, ожидая огромного количества просмотров и восторженных комментариев. Видео детально изучили и правоохранители.