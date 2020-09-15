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В Хойниках мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело

15 сентября 2020 15:03
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хойников за публичное оскорбление сотрудника ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Хойниках мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело-1

В качестве доказательства молодому человеку предъявляется видео, записанное им же, где он не стесняется в выражениях в адрес милиционера. Мало того, ролик он разместил на своей странице в Instagram, видимо, ожидая огромного количества просмотров и восторженных комментариев. Видео детально изучили и правоохранители.  

В Хойниках мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело-4

Что вы сделали?
Оскорбил на камеру публично.
Как вы это сделали?
Снял видеоролик в Instagram.
Вы ожидали, что вас найдут?
Предполагал, но не…
Это первое ваше уголовное дело?
Да, серьезное. Приношу свои извинения за то, что оскорбил, поддался интернетной провокации.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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