В Хойниках мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хойников за публичное оскорбление сотрудника ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хойников за публичное оскорбление сотрудника ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве доказательства молодому человеку предъявляется видео, записанное им же, где он не стесняется в выражениях в адрес милиционера. Мало того, ролик он разместил на своей странице в Instagram, видимо, ожидая огромного количества просмотров и восторженных комментариев. Видео детально изучили и правоохранители.
– Что вы сделали?
– Оскорбил на камеру публично.
– Как вы это сделали?
– Снял видеоролик в Instagram.
– Вы ожидали, что вас найдут?
– Предполагал, но не…
– Это первое ваше уголовное дело?
– Да, серьезное. Приношу свои извинения за то, что оскорбил, поддался интернетной провокации.