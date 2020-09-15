Беларусь выдвинута в состав Исполнительного комитета ВОЗ

Новости Беларуси. Беларусь выдвинута в состав Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение было принято единогласно участниками 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Стоит отметить: из-за коронавируса мероприятие впервые в истории проходит в онлайн-формате.

Среди важнейших вопросов, которые обсуждаются представителями 53 государств, – противодействие пандемии COVID-19 и программа работы на ближайшие 5 лет. Европейский региональный комитет предоставил право нашей стране, а также Франции назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета ВОЗ на 2021-2023 годы. Избрание исполкома состоится на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае будущего года.