В Хатыни ветеранам Минской области вручили медали в честь 80-летия Великой Победы

Ветеранам из Минской области вручили юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы. Торжества прошли в святом для каждого белоруса месте – Хатыни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Говорили и о форматах патриотического воспитания молодежи.

В музее прошла встреча губернатора центрального региона Алексея Кушнаренко с воинами-интернационалистами и представителями ветеранских организаций. Все вместе обсудили достижения области в социально-экономическом развитии. А еще говорили про поддержку и помощь. Центральный регион масштабно встречает День Победы: организуют акции памяти, автопробеги и уроки мужества. Традиционно областной праздник пройдет на Кургане Славы.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: Одни из основных мероприятий будут проходить на Кургане Славы, который будет открыт после двухлетней реконструкции с возможностью увидеть фотохронику через мультимедийные изображения самого Кургана. Добавлено 10 единиц военной техники, будет развернута выставка боевого оружия и еще ряд мероприятий, которые позволят людям, пришедшим на Курган Славы, прикоснуться к истории, увидеть значимость этого проекта.

Казимир Черепковский, председатель Совета Минской областной организации ветеранов:

Своей основной ролью мы видим воспитательный процесс, в 2025 году провели ряд таких мероприятий, как конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь», мы провели конкурс сочинений среди учащихся Минской области «Обелиски Великой Победы».

В память о теплой встрече Алексей Кушнаренко получил в подарок картину от воинов-интернационалистов.