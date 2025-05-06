Сотрудники минской милиции навестили ветеранов в преддверии Дня Победы

«Парад под окном». Красивая и трогательная майская традиция: в преддверии Дня Победы по всей стране ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда принимают персональные мини-парады в своих дворах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице участников Великой Отечественной навестили сотрудники минской милиции и воспитанники военно-патриотических клубов. В торжественной обстановке героям вручили сувениры, цветы, в их адрес прозвучали музыкальные композиции в исполнении духового оркестра ГУВД Мингорисполкома. Михаил Адамович Волков был искренне тронут таким вниманием. Герой отметил, что каждому ветерану приятно, когда историческую правду не забывают и чтят.