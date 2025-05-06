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Сотрудники минской милиции навестили ветеранов в преддверии Дня Победы

06 мая 2025 13:41
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«Парад под окном». Красивая и трогательная майская традиция: в преддверии Дня Победы по всей стране ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда принимают персональные мини-парады в своих дворах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице участников Великой Отечественной навестили сотрудники минской милиции и воспитанники военно-патриотических клубов. В торжественной обстановке героям вручили сувениры, цветы, в их адрес прозвучали музыкальные композиции в исполнении духового оркестра ГУВД Мингорисполкома. Михаил Адамович Волков был искренне тронут таким вниманием. Герой отметил, что каждому ветерану приятно, когда историческую правду не забывают и чтят.

Сотрудники минской милиции навестили ветеранов в преддверии Дня Победы-2

Михаил Волков, участник Великой Отечественной войны:
Мне хочется сказать вам всем: большого мира, здоровья, благополучия и спасибо вам за все то, что вы делаете.

Сотрудники минской милиции навестили ветеранов в преддверии Дня Победы-4

Александр Чеботар, дирижер духового оркестра ГУВД Мингорисполкома, майор милиции:
Мы чтим память, благодарим за мирное небо над нашей головой, несем им положительные эмоции, позитив и желаем им долгих лет жизни.

В Минске проживают 278 ветеранов войны и более 930 человек, пострадавших от ее последствий. 80 лет назад они шли фронтовыми дорогами, после – поднимали страну из руин и трудились на благо Родины. Сегодня наш черед заботиться о благополучии поколения победителей.

# ветераны # Великая Отечественная война # Милиция Беларуси

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