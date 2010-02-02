В Гродно задержан хакер, взломавший сайт госуниверситета

Молодой человек таким образом пытался доказать свою продвинутость в компьютерных технологиях.

Задумав своё виртуальное преступление, 19-летний хакер из Гродно и представить себе не мог, что вполне реальные сотрудники милиции окажутся на пороге его дома так быстро. Любителя взламывать чужие сайты вычислили сразу же, как только в милицию обратились пострадавшие.

Объектом для взлома продвинутый пользователь интернета выбрал один из сайтов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Мотив преступления оказался довольно необычным. Здесь не было желания нарушить работу сайта, или заработать денег. Молодой человек просто решил доказать системным администраторам свою высокую квалификацию.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Пусть молодые люди, так называемые «продвинутые хакеры», программисты, не тешат себя мыслью, что данные деяния останутся безнаказанными. В милицейских структурах создано специальное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. И практически в 100% случаев такие преступления раскрываются, и злоумышленники выводятся на чистую воду.

Причастность к взлому сайта университета гродненский хакер даже и не пытался отрицать. Свои действия молодой человек не считал преступлением. По его мнению, это просто детская шалость. Однако, закон трактует такой поступок однозначно — как преступление.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» и проводится следствие. За такую детскую шалость предусмотрено вполне взрослое наказание — до двух лет лишения свободы.