1 февраля в истории Минска

Он переехал в Минск вместе с молодой женой. С приходом советской власти поэт сменил род деятельности и занимал должность редактора различных белорусских изданий.
88 лет назад был основан Институт белорусской культуры — первое в Республике Беларусь научно-исследовательское учреждение. В 1928 Инбелкульт преобразован в Академию наук БССР.
Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам — в первой части нашего традиционного опроса.
Во второй части нашего опроса минчане расскажут о том, чем они планируют заниматься на пенсии.