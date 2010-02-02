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1 февраля в истории Минска

02 февраля 2010 16:25
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В 1916 году на работу в дорожно-строительный отряд Варшавского округа путей сообщения принят Янка Купала.

Он переехал в Минск вместе с молодой женой. С приходом советской власти поэт сменил род деятельности и занимал должность редактора различных белорусских изданий.

В 1916 году на работу в дорожно-строительный отряд Варшавского округа путей сообщения принят Янка Купала.

88 лет назад был основан Институт белорусской культуры — первое в Республике Беларусь научно-исследовательское учреждение. В 1928 Инбелкульт преобразован в Академию наук БССР.

88 лет назад был основан Институт белорусской культуры

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам — в первой части нашего традиционного опроса.

Во второй части нашего опроса минчане расскажут о том, чем они планируют заниматься на пенсии.

# общество

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