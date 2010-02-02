Минские студенты занимались хищением денег с банковских карточек

Специальное оборудование для доступа к банкоматам они купили в интернете. С помощью этого устройства молодые люди искали своих случайных жертв. Правда, оперативникам удалось быстро выйти на след продвинутых преступников. По иронии судьбы задержали их в день, когда во всем мире отмечают День безопасного интернета.

Так получилось, что в День безопасного интернета, белорусские киберсыщики обезвредили преступников, занимающихся «белым пластиком». Так называют заготовки для поддельных банковских карточек. Имея украденные данные реальных счетов, их обналичивают в банкоматах. У преступников нашли сотню заготовок для липовых кредиток. Взломанные кардерами счета были вовремя заблокированы банками. Поэтому поживиться по-крупному злоумышленникам не удалось.

Олег Слепченко, оперуполномоченный по особо важным делам управления «К» министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Создавались так называемые клоны карточек. Можно говорить лишь о нескольких миллионах белорусских рублей, которые, по нашему предположению, они смогли снять, оба задержанных это подтверждают. Но, тем не менее, нельзя исключать того, что снято было денег значительно больше.

За последние 12 месяцев в Беларуси задержано 9 групп, промышляющих кардерством. Некоторым мошенникам уже вынесены приговоры. Однако год от года преступлений в сфере высоких технологий и байнете становится все больше. Генпрокурор страны на недавней пресс-конференции тему преступлений, совершаемых с помощью компьютера, обозначил отдельно.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В 2009 году число преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий, увеличилось, по сути, на 40%. Есть тенденции.

Чем более развит интернет, тем сильнее он задействован в экономике. Сегодня это не только необъятная площадка для торговли, но и широко используемый канал для банковских расчетов. Как юридических, так и физических лиц. Пользуясь, например, услугой интернет-банкинга можно не выходя из дома, без очередей и заполнения квитанций заплатить за телефон, тепло, газ, электричество. И это далеко не полный список. Конечно, все это возможно при хорошей системе безопасности, которая защитит ваши данные от преступников.

Дмитрий Филимонов, заместитель директора компании-резидента Парка высоких технологий:

И SSL, и TLS — возможно. не всем это будет понятно — но если открыть любой сайт с https – это сразу защищенный канал. Шифруется весь трафик, шифруется вся информация. Информации о картах в системе не существует. Можно сказать, что система становится безопаснее и мошенничества не должно быть вообще.

Повышением уровня безопасности интернета в мире занимаются давно. В последнее время все больше прецедентов, когда в регулирование виртуальной реальности вмешивается государство.

Власти Австралии планируют ограничить доступ к сайтам с непристойным и криминальным содержанием. В Швеции в апреле прошлого года приняли антипиратский закон. Провайдеры Великобритании блокируют доступ к списку сайтов с детской порнографией. Во Франции принят закон об отключении пользователей от интернета за незаконное скачивание чужой интеллектуальной собственности. В Германии между провайдерами действует соглашение «О добровольном самоконтроле». В США фильтрацию интернет-содержимое проходит не только на уровне некоторых организаций, но также школ и публичных библиотек. Кроме этого, там принят закон против онлайн-казино.

Во многих странах сейчас разрабатываются законы «Об электронной торговле». Когда они будут приняты, это позволит заключать договоры по электронной почте. Государство тогда сможет защищать эти сделки от мошенников. Впрочем, меры, которые сейчас принимаются во всем мире по регулированию интернета, в первую очередь и нацелены на то, чтобы сделать всемирную паутину максимально безопасной для законопослушных пользователей и недоступной для злоумышленников.