В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что у льва Джонни проснулись искренние чувства к своей подруге Персее, и он всячески старается признаться в них. Как истинный царь зверей, обхаживает даму галантно и романтично.
Светлана Репницкая, заведующая секцией Гродненского зоопарка:
Романтика, он ухаживает за своей дамой сердца. Он проявляет каждый день заботу, ласку. Мы… в принципе, не только мы, все желающие могут прийти и посмотреть.
Работники зоопарка связывают поведение льва с теплой погодой. И шутят, что такие чувства у зверя просыпаются только в марте.
На температурный плюс реагирует и природа. В Гродно зацвели каштаны – необычное природное явление жители могут наблюдать на одной из городских аллей.