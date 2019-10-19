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В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

19 октября 2019 12:37
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Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге-1

Дело в том, что у льва Джонни проснулись искренние чувства к своей подруге Персее, и он всячески старается признаться в них. Как истинный царь зверей, обхаживает даму галантно и романтично.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге-4

Светлана Репницкая, заведующая секцией Гродненского зоопарка:
Романтика, он ухаживает за своей дамой сердца. Он проявляет каждый день заботу, ласку. Мы… в принципе, не только мы, все желающие могут прийти и посмотреть.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге-7

Работники зоопарка связывают поведение льва с теплой погодой. И шутят, что такие чувства у зверя просыпаются только в марте.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге-10

На температурный плюс реагирует и природа. В Гродно зацвели каштаны – необычное природное явление жители могут наблюдать на одной из городских аллей.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге-13

# Погода в Беларуси # общество # Светлана Репницкая # Фотофакт

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