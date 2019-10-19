В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что у льва Джонни проснулись искренние чувства к своей подруге Персее, и он всячески старается признаться в них. Как истинный царь зверей, обхаживает даму галантно и романтично.

Светлана Репницкая, заведующая секцией Гродненского зоопарка:

Романтика, он ухаживает за своей дамой сердца. Он проявляет каждый день заботу, ласку. Мы… в принципе, не только мы, все желающие могут прийти и посмотреть.

Работники зоопарка связывают поведение льва с теплой погодой. И шутят, что такие чувства у зверя просыпаются только в марте.