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Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете

19 октября 2019 12:14
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Новости Беларуси. Более двух миллионов человек в Беларуси «переписались» через интернет. Данные приводит Белстат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете-1

Всего же к 19 октября в переписи приняли участие 4 миллиона 836 тысяч белорусов. Это уже больше половины населения.

Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете-4

Масштабная кампания проходит с 4 по 30 октября. Во всех регионах страны работают стационарные участки, на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами. «Переписаться» можно в любом, независимо от места проживания.

Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете-7

А уже в понедельник, 21 октября начнут работу переписчики.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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