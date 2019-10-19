Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете

Новости Беларуси. Более двух миллионов человек в Беларуси «переписались» через интернет. Данные приводит Белстат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же к 19 октября в переписи приняли участие 4 миллиона 836 тысяч белорусов. Это уже больше половины населения.

Масштабная кампания проходит с 4 по 30 октября. Во всех регионах страны работают стационарные участки, на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами. «Переписаться» можно в любом, независимо от места проживания.