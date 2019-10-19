«Разговор идёт откровенный». В Гомеле прошло заседание Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России

Новости Беларуси. Третье заседание Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России прошло в Гомеле. Встреча собрала журналистов и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема дискуссии – наследие легендарного уроженца Беларуси Андрея Громыко. В 2019 году отмечается 110-я годовщина со дня рождения этого выдающегося дипломата и государственного деятеля. Легендарного «Мистера «Нет», как прозвали белоруса его западные коллеги, миру подарила деревня Старые Громыки Ветковского района. Должность министра иностранных дел СССР Андрей Громыко занимал 27 лет. Ему принадлежат слова: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Беларусь сегодня активно проводит ту же линию миротворца.

Алексей Громыко, почетный гость клуба, директор Института стран Европы РАН (Россия):

Его мировоззрению война, насилие были противны. Поэтому он всю жизнь делал все для того, чтобы не допустить и минимизировать возможность войн.

Андрей Першин, заместитель генерального директора издания «Российская газета» (Россия):

Безусловно, эти встречи очень полезны. Здесь разговор идет откровенный. Идет не столько о достижениях, сколько о проблемах, которые существуют в наших двусторонних отношениях, и о путях их преодоления.