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В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу

04 мая 2025 18:04
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За восемь веков стены Лидского замка знавали разные. Князь Гедимин в XIII столетии воздвиг крепость, чтобы защитить народ от нашествия крестоносцев. Сегодня уже два года кряду здесь определяют сильнейших юных бойцов таиландского бокса. Турнир, внесенный в республиканский календарь, это этап подготовки к мировому первенству, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-2

Вместо средневекового ристалища ринг, а рыцарские доспехи у спортсменов – это шлемы и защитные накладки. А вот что действительно остается неизменным из века в век, так это благодарные зрители.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-4

Атмосферно очень. И вообще турнир хороший.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-6

Я пришел с другом. Очень нравится.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-8

Шестикратный чемпион мира Юрий Жуковский сегодня, засучив рукава, готовит новое поколение чемпионов. И этот труд, оказывается, значительно сложнее, чем защищать самому честь страны.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-10

Юрий Жуковский, старший тренер Минского областного отделения Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Переживаешь искренне, это все-таки дети. Я к ним ко всем отношусь как к своим собственным. Столько времени вместе с ними провожу. Все ради нашего будущего, ради нашего молодого поколения. И воспитать хороших людей, гордость нашей страны.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-12

В Лиду приехали лучшие со всей страны в четырех возрастных категориях. 12-летний Матвей Мишкевич не раз побеждал, но на этот раз средневековая история стала мотивацией для его соперников. И минчанин довольствовался бронзовой наградой. Парень искренне расстроился. Но на то и бои, чтобы закалять характер.

В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу-14

Матвей Мишкевич, бронзовой призер турнира:
Я уважаю своих соперников. Проиграю, выиграю – неважно. Я бы хотел очень выиграть чемпионат мира.

На главный трофей турнира замахнулись более 130 ребят. Гомельчан привез Иван Карпов. Фигура в белорусском муай-тае знаковая. Несмотря на свой молодой возраст, коуч уже подготовил трех чемпионов мира, в его активе и победителей континентальных первенств.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Юрий Жуковский

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