В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу

За восемь веков стены Лидского замка знавали разные. Князь Гедимин в XIII столетии воздвиг крепость, чтобы защитить народ от нашествия крестоносцев. Сегодня уже два года кряду здесь определяют сильнейших юных бойцов таиландского бокса. Турнир, внесенный в республиканский календарь, это этап подготовки к мировому первенству, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Вместо средневекового ристалища ринг, а рыцарские доспехи у спортсменов – это шлемы и защитные накладки. А вот что действительно остается неизменным из века в век, так это благодарные зрители.

Атмосферно очень. И вообще турнир хороший.

Я пришел с другом. Очень нравится.

Шестикратный чемпион мира Юрий Жуковский сегодня, засучив рукава, готовит новое поколение чемпионов. И этот труд, оказывается, значительно сложнее, чем защищать самому честь страны.

Юрий Жуковский, старший тренер Минского областного отделения Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Переживаешь искренне, это все-таки дети. Я к ним ко всем отношусь как к своим собственным. Столько времени вместе с ними провожу. Все ради нашего будущего, ради нашего молодого поколения. И воспитать хороших людей, гордость нашей страны.

В Лиду приехали лучшие со всей страны в четырех возрастных категориях. 12-летний Матвей Мишкевич не раз побеждал, но на этот раз средневековая история стала мотивацией для его соперников. И минчанин довольствовался бронзовой наградой. Парень искренне расстроился. Но на то и бои, чтобы закалять характер.