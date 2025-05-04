В Лиде прошёл республиканский турнир по таиландскому боксу
За восемь веков стены Лидского замка знавали разные. Князь Гедимин в XIII столетии воздвиг крепость, чтобы защитить народ от нашествия крестоносцев. Сегодня уже два года кряду здесь определяют сильнейших юных бойцов таиландского бокса. Турнир, внесенный в республиканский календарь, это этап подготовки к мировому первенству, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Вместо средневекового ристалища ринг, а рыцарские доспехи у спортсменов – это шлемы и защитные накладки. А вот что действительно остается неизменным из века в век, так это благодарные зрители.
Атмосферно очень. И вообще турнир хороший.
Я пришел с другом. Очень нравится.
Шестикратный чемпион мира Юрий Жуковский сегодня, засучив рукава, готовит новое поколение чемпионов. И этот труд, оказывается, значительно сложнее, чем защищать самому честь страны.
Юрий Жуковский, старший тренер Минского областного отделения Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Переживаешь искренне, это все-таки дети. Я к ним ко всем отношусь как к своим собственным. Столько времени вместе с ними провожу. Все ради нашего будущего, ради нашего молодого поколения. И воспитать хороших людей, гордость нашей страны.
В Лиду приехали лучшие со всей страны в четырех возрастных категориях. 12-летний Матвей Мишкевич не раз побеждал, но на этот раз средневековая история стала мотивацией для его соперников. И минчанин довольствовался бронзовой наградой. Парень искренне расстроился. Но на то и бои, чтобы закалять характер.
Матвей Мишкевич, бронзовой призер турнира:
Я уважаю своих соперников. Проиграю, выиграю – неважно. Я бы хотел очень выиграть чемпионат мира.
На главный трофей турнира замахнулись более 130 ребят. Гомельчан привез Иван Карпов. Фигура в белорусском муай-тае знаковая. Несмотря на свой молодой возраст, коуч уже подготовил трех чемпионов мира, в его активе и победителей континентальных первенств.
Подробности в видео.