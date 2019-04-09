Республиканскую доску почёта в 2019 году откроют к 1 мая
Новости Беларуси. Детали 9 апреля обсудили в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На региональном уровне отличились столица, а также Минская и Гродненская области. Около 30 организаций-претендентов на место представляют сферу услуг. В этом году организаторы объединили две номинации – «За успехи в социально-экономическом развитии» и «За экономию ресурсов».
Александр Червяков, первый заместитель министра экономики Беларуси:
В чем особенность проведения конкурса в этом году. Первое – заявительный принцип. Каждая организация имеет право подать заявление по месту регистрации, в исполком, для участия в данном мероприятии.
Второе – у нас новая группа организаций. Это организации социальной сферы, которые занимаются поддержкой уязвимых слове населения. Таких организаций у нас в республике более 200, и сегодня они как раз участвуют в конкурсе.
Еще одно новшество этого года: на Республиканской доске почета будет появляться все больше новых имен. Для конкурсантов решено ввести ограничение – победившие два раза подряд не имеют права участвовать в очередном отборе.
Сегодня же на заседании представили новых членов правительства. Вице-премьера Владимира Дворника – ему вручили удостоверение, подписанное главой государства – и министра сельского хозяйства Анатолия Хотько.