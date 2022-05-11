Теперь тепло: 11 мая в Беларуси обещают до +25°C

На севере на градус меньше. Тем не менее при такой температурной картине среды есть и минус. Да, именно - 2 градуса ожидается предстоящей ночью местами по востоку страны. 12 мая днем еще потеплеет, будет облачно с прояснениями, как и 11 мая, местами кратковременные дожди и грозы.