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Теперь тепло: 11 мая в Беларуси обещают до +25°C

11 мая 2022 07:29
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Новости Беларуси. 11 мая порадует белорусов летней погодой. В Бресте до + 25, в Минске + 22, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь тепло: 11 мая в Беларуси обещают до +25°C-1

На севере на градус меньше. Тем не менее при такой температурной картине среды есть и минус. Да, именно - 2 градуса ожидается предстоящей ночью местами по востоку страны. 12 мая днем еще потеплеет, будет облачно с прояснениями, как и 11 мая, местами кратковременные дожди и грозы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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