Чужие деньги переводил в криптовалюту. В Минске задержали курьера телефонных мошенников

20-летний россиянин забирал деньги у пенсионеров, которым аферисты звонили под видом родственников, попавших в ДТП. Так 87-летняя Минчанка лишилась всех своих сбережений (25 тысяч долларов), желая помочь родственникам. Предложение о работе курьер нашел в Telegram-канале. Ему присылали адреса «получения посылок». Чужие деньги переводил в криптовалюту. Мужчину задержали в Минске на вокзале, когда он собирался на поезде покинуть страну. В его отношении было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.