Чужие деньги переводил в криптовалюту. В Минске задержали курьера телефонных мошенников

Новости Беларуси. 100 тысяч долларов за 4 дня. В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 100 тысяч долларов за 4 дня. В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20-летний россиянин забирал деньги у пенсионеров, которым аферисты звонили под видом родственников, попавших в ДТП. Так 87-летняя Минчанка лишилась всех своих сбережений (25 тысяч долларов), желая помочь родственникам. Предложение о работе курьер нашел в Telegram-канале. Ему присылали адреса «получения посылок». Чужие деньги переводил в криптовалюту. Мужчину задержали в Минске на вокзале, когда он собирался на поезде покинуть страну. В его отношении было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Александр Колыско, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
Уважаемые граждане, будьте бдительны. При поступлении звонка якобы от родственника, попавшего в аварию, с просьбой дать большую сумму денег во избежание уголовной ответственности, немедленно прекратите разговор, перезвоните тому, кем представился звонивший, по известному вам номеру и сообщите о произошедшем в милицию.