В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?

Новости Беларуси. Получить прививку от коронавируса во время шопинга – в Гродно в крупных торговых центрах заработали выездные пункты вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привиться может любой желающий. Для этого необходим лишь паспорт. Записываться предварительно не надо – все в порядке живой очереди. Как подчеркивают медики, условия в таком выездном пункте ничем не отличаются от амбулаторных: тот же предварительный врачебный осмотр и наблюдение после вакцинации. Здесь поддерживают стерильность, в том числе с помощью рециркулятора, есть оборудование и для оказания неотложной помощи. Вакцину «Спутник V», согласно строгим правилам, хранят в переносном холодильнике.

Игорь Михно, житель Гродно:

Работаю преподавателем, поэтому решил себя обезопасить.

Олег Ханько, житель Гродно:

Я просто много езжу, работаю, у меня работа такая. Вот решил для себя вакцинироваться, чтобы быть здоровым.

Елена Мурина, заместитель главного врача Городской поликлиники № 4 Гродно:

Мы надеемся, что гродненцы откликнутся на наш призыв, потому что вакцинация в таком пункте избавляет человека от необходимости посещения поликлиники, от необходимости где-то ожидать под кабинетом и так далее, может, снимает какой-то моральный аспект, психологический аспект стресса, который человек испытывает при посещении поликлиники, видя белые халаты.