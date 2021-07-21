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В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?

21 июля 2021 06:57
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Новости Беларуси. Получить прививку от коронавируса во время шопинга – в Гродно в крупных торговых центрах заработали выездные пункты вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?-1

Привиться может любой желающий. Для этого необходим лишь паспорт. Записываться предварительно не надо – все в порядке живой очереди. Как подчеркивают медики, условия в таком выездном пункте ничем не отличаются от амбулаторных: тот же предварительный врачебный осмотр и наблюдение после вакцинации. Здесь поддерживают стерильность, в том числе с помощью рециркулятора, есть оборудование и для оказания неотложной помощи. Вакцину «Спутник V», согласно строгим правилам, хранят в переносном холодильнике.

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?-4

Игорь Михно, житель Гродно:
Работаю преподавателем, поэтому решил себя обезопасить.

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?-7

Олег Ханько, житель Гродно:
Я просто много езжу, работаю, у меня работа такая. Вот решил для себя вакцинироваться, чтобы быть здоровым.

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?-10

Елена Мурина, заместитель главного врача Городской поликлиники № 4 Гродно:
Мы надеемся, что гродненцы откликнутся на наш призыв, потому что вакцинация в таком пункте избавляет человека от необходимости посещения поликлиники, от необходимости где-то ожидать под кабинетом и так далее, может, снимает какой-то моральный аспект, психологический аспект стресса, который человек испытывает при посещении поликлиники, видя белые халаты.

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?-13

Выездные пункты вакцинации в гродненских торговых центрах работают ежедневно по расписанию. Они рассчитаны как на покупателей, так и на самих продавцов, которые тесно работают с людьми. Медики напоминают, что прививка – необходимое средство в борьбе с пандемией коронавируса.

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?-16

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# Вакцинация # общество # Игорь Михно # Олег Ханько # Елена Мурина # Фотофакт

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