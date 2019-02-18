В Гродно в середине февраля зацвела ива. Комментарий учёного

Новости Беларуси. Потепление, которое пришло в Беларусь, разбудило природу. Так, в Гродно горожане в середине февраля удивляются цветению ивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В народе распустившиеся почки еще называют «котиками» или «барашками». Традиционно именно они считаются вестниками весны, ведь обычно расцветают в середине марта. Однако в последние дни температура на улице значительно выше февральской климатической нормы. Вот деревья и отреагировали на аномалию. Аномальный февраль: температура выше нормы на 5 градусов

Олег Созинов, заведующий кафедрой ботаники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Растения подстраиваются под новые погодные условия. Это пластичность растений. Поэтому ранняя весна, февраль – вот они и раньше зацвели. Знаем, глобальное потепление идет, среднегодовые температуры потихоньку увеличиваются. Возможно, это такие адаптации, приспособления под новые реалии.