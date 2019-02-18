Водитель управлял стоя. История минских трамваев и при каких условиях они смогут конкурировать с метро

Рассказываем в программе «Минск и минчане», как развивалась минская конка и современный трамвай. Сегодня трамвай – обязательный элемент индустриального пейзажа. А вот первая железная конка со звоном прокатилась по минским улицам в 1892 году по маршруту Виленский вокзал – Соборная площадь.

Этим же маршрутом стали ходить и трамваи в октябре 1929 года. Второй, Товарная станция – Комаровка, со временем так же обкатали.

Символом уже 60-70-ых стали латвийские и чешские модели. Денис Бутин, заведующий Музеем минского городского пассажирского транспорта:

РВЗ-6М2 – это трамвай, который прошёл по минским улицам более 30 лет. Когда мы отмечали 70-летие минского трамвая, были праздничные трамваи с надписями «70 лет минскому трамваю» – это ещё были вот эти вагоны РВЗ-6М2.

Сегодня такие раритеты можно увидеть, пожалуй, только что в кинохронике. Интересно, что водитель управлял трамваем стоя. Ходили они редко, поэтому вагоны были набиты битком. Зимой было жутко холодно, но всё равно в этом виде транспорта была особая романтика.

Денис Бутин:

Новая эпоха белорусского трамвая, когда наш завод «Белкоммунмаш» стал производить белорусские трамваи именно в Минске. И первым белорусским трамваем стал АКСМ-1М. В 2000 году он пошёл по минским улицам.

В музее городского транспорта уместился целый век. Но одним из самых уникальных экспонатов считается форменный китель вагоновожатого Николая Борисова, который в начале прошлого века повёл первый трамвай по улочкам города.

Женщины на маршрутах тоже отметились. В Минске на это первой отважилась Нина Лютынская. В трамвайном движении она полвека. Почти столько же работает под стук колёс и Нина Кунец. Честно признаются: одни и те же маршруты не надоели, а уж сколько людей перевезли по ним, в жизни не сосчитать!

Нина Кунец, водитель трамвая 1 класса (5 разряда):

До сих пор нравится, потому что я всё время мечтала о движении. Хотела, вообще-то, бортпроводницей быть. Но выпала судьба мне здесь – на трамвае.

Профессия эта, к слову, только молодеет с годами. Коллектив пополняется новыми кадрами, а парк – самыми современными образцами.

Сегодня в распоряжении водителей и пассажиров самые комфортабельные составы.

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк ГП «Минсктранс»:

При правильной организации дорожного движения, строительства линии на обособленном полотне от автомобилей, приобретении современного подвижного состава большой вместимости мы можем конкурировать по показателям и с метрополитеном. Каждый состав под контролем диспетчера. На мониторах номер, маршрут и даже скорость состава.

Виктор Восколей:

Диспетчерская парка осуществляет вывод трамваев на линию, мониторинг за регулярностью, за сбойными ситуациями осуществляется с помощью системы навигационного обеспечения передачи данных.