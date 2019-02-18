«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться» , почему капремонт затянулся на долгие месяцы.

Владимир Шаппо, художник: Покажите мне этого человека, пропустите меня к нему! Где эти таинственные люди, которые устроили этот бордель?

Из-за демонтажа старых труб в квартирах нет горячей воды. Зато она фонтаном бьёт в подвале дома. Там, как шутят жильцы, самое время устанавливать душевую кабину. И за это их никто не накажет. Домовые службы уже какую неделю держатся в стороне от проблем!

Тимофей, жилец дома: Воды нет, ЖЭС, ЖРЭО открещиваются, на самом деле никто на связь не выходит.

Обсыпавшаяся штукатурка, скрутки электропроводки, свалка мусора. Гора вопросов у жильцов и к так называемым помещениям общего пользования. Капремонт – негодуют они – превратил их жизнь в бесконечный бардак.

Владимир Шаппо: Это даже не татаро-монголы, это первобытные! Я хочу узнать, кто за это отвечает, за эту мерзавскую организацию работ. Нет никакой системы ни оповещения, ни анализа, ни разговора с жильцами. Такое ощущение, что я попал на 50-70 лет назад!

Жильцы дома по адресу ул. Калинина, 26: Ни авторского нет надзора над проектом, ни технического.

Жительница квартиры 37 отвела корреспондентов СТВ на верхний этаж: теперь, чтобы выйти из дома, ей приходится изрядно потрудиться. Её входная дверь забаррикадирована лестницей, ведущей на технический этаж. Женщина не скрывает слёз.

Инесса, жительница дома: За полтора месяца вчера первый раз убрали строительный мусор и пыль, которая налетела.

Рабочий: Мы рабочие, мы не отвечаем ни за что, мы делаем вид, работа у нас такая.

Чтобы найти обидчиков, мы осмотрели подъезд и попытались найти хоть кого-то из рабочих.

Менеджмент, нанявший этих сотрудников, никаких комментариев по срокам ведения ремонта не даёт. А компания-подрядчик ссылается на выданную проектную документацию и уверяет – у них всё идет по плану.

По документам капитальный ремонт должен закончиться уже марте. Но, глядя на эти развалы, жильцы не верят обещаниям.

Сотрудник компании-подрядчика: Если я что-то сделал другое – не аварийное, я тут же несу юридическое и финансовое наказание. А вот он, как исполнитель, если поставит «левый» стояк, он у меня завтра будет сидеть на Володарского.

Сергей Куликовский, житель дома:

На каком основании ведется, вообще, этот ремонт? Если мы за что-то платили, то мы не за это платили. Почему мы не можем отказаться от них и нанять на свои деньги людей, которые сделают нам хорошо? Нас сейчас доведут до состояния нищеты после ремонта, и не у каждого хватит денег до смерти всё это восстановить.

Владимир:

Поменяли в среднем подъезде трубы отопления, у меня остановилась батарея в доме со вчерашнего дня – она стоит холодная, не работает.

Жилец дома:

В колхозном коровнике и то лучше сделано! Это нарушение техники безопасности.

Жильцы готовы трубить про свои проблемы на всех углах! Но кто их услышит, если от самых простых вопросов уклоняются даже в родном ЖЭУ.

Тимофей:

С директором ЖЭСа был вчера разговор, лично пообещал подойти на объект и после обеда перезвонить, сейчас уже почти 10 часов, звонка от него не было. Хотя он мне пожал руку и обещал доложить, но ничего так и не произошло.

Корреспонденты нашей программы попытались разузнать, когда у людей появится хотя бы горячая вода. Правда, директор ЖЭУ был обеспокоен появлением съёмочной группы куда больше, чем судьбой подопечного дома.