«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему капремонт затянулся на долгие месяцы.
Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему капремонт затянулся на долгие месяцы.
Владимир Шаппо, художник:
Покажите мне этого человека, пропустите меня к нему! Где эти таинственные люди, которые устроили этот бордель?
Тимофей, жилец дома:
Воды нет, ЖЭС, ЖРЭО открещиваются, на самом деле никто на связь не выходит.
Из-за демонтажа старых труб в квартирах нет горячей воды. Зато она фонтаном бьёт в подвале дома. Там, как шутят жильцы, самое время устанавливать душевую кабину. И за это их никто не накажет. Домовые службы уже какую неделю держатся в стороне от проблем!
Жильцы дома по адресу ул. Калинина, 26:
Ни авторского нет надзора над проектом, ни технического.
Владимир Шаппо:
Это даже не татаро-монголы, это первобытные! Я хочу узнать, кто за это отвечает, за эту мерзавскую организацию работ. Нет никакой системы ни оповещения, ни анализа, ни разговора с жильцами. Такое ощущение, что я попал на 50-70 лет назад!
Обсыпавшаяся штукатурка, скрутки электропроводки, свалка мусора. Гора вопросов у жильцов и к так называемым помещениям общего пользования. Капремонт – негодуют они – превратил их жизнь в бесконечный бардак.
Инесса, жительница дома:
За полтора месяца вчера первый раз убрали строительный мусор и пыль, которая налетела.
Жительница квартиры 37 отвела корреспондентов СТВ на верхний этаж: теперь, чтобы выйти из дома, ей приходится изрядно потрудиться. Её входная дверь забаррикадирована лестницей, ведущей на технический этаж. Женщина не скрывает слёз.
Инесса:
Зайду, но я выйти не смогу!
Чтобы найти обидчиков, мы осмотрели подъезд и попытались найти хоть кого-то из рабочих.
Рабочий:
Мы рабочие, мы не отвечаем ни за что, мы делаем вид, работа у нас такая.
Менеджмент, нанявший этих сотрудников, никаких комментариев по срокам ведения ремонта не даёт. А компания-подрядчик ссылается на выданную проектную документацию и уверяет – у них всё идет по плану.
Сотрудник компании-подрядчика:
Если я что-то сделал другое – не аварийное, я тут же несу юридическое и финансовое наказание. А вот он, как исполнитель, если поставит «левый» стояк, он у меня завтра будет сидеть на Володарского.
По документам капитальный ремонт должен закончиться уже марте. Но, глядя на эти развалы, жильцы не верят обещаниям.
Сергей Куликовский, житель дома:
На каком основании ведется, вообще, этот ремонт? Если мы за что-то платили, то мы не за это платили. Почему мы не можем отказаться от них и нанять на свои деньги людей, которые сделают нам хорошо? Нас сейчас доведут до состояния нищеты после ремонта, и не у каждого хватит денег до смерти всё это восстановить.
Владимир:
Поменяли в среднем подъезде трубы отопления, у меня остановилась батарея в доме со вчерашнего дня – она стоит холодная, не работает.
Жилец дома:
В колхозном коровнике и то лучше сделано! Это нарушение техники безопасности.
Жильцы готовы трубить про свои проблемы на всех углах! Но кто их услышит, если от самых простых вопросов уклоняются даже в родном ЖЭУ.
Тимофей:
С директором ЖЭСа был вчера разговор, лично пообещал подойти на объект и после обеда перезвонить, сейчас уже почти 10 часов, звонка от него не было. Хотя он мне пожал руку и обещал доложить, но ничего так и не произошло.
Корреспонденты нашей программы попытались разузнать, когда у людей появится хотя бы горячая вода. Правда, директор ЖЭУ был обеспокоен появлением съёмочной группы куда больше, чем судьбой подопечного дома.
Алексей Андреев, директор ЖЭУ-3 Первомайского района г. Минска:
Прошу прощения, я не разрешал, чтобы меня снимали. Я при исполнении на рабочем месте.
Корреспонденты СТВ:
Мы имеем право в любом общественном месте снимать, нам для этого не нужно разрешение. Закон о СМИ.
Алексей Андреев:
Я последний раз объясняю, мы капитальным ремонтом не занимаемся, не устраивайте цирк!
Вторая попытка добиться истины – уже в ЖКХ. Начальник отдела капремонта Первомайского района внимательно выслушал и записал все претензии.
Кирилл Василенко, начальник отдела по капитальному ремонту ЖКХ Первомайского района г. Минска:
Мне, в любом случае, нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации. Телефонами сейчас обменяемся. Если что, будете звонить напрямую мне. В любом случае, тем более – это зима, оставлять нельзя.
Жители дома по улице Калинина искренне надеются на максимально быстрое разрешение конфликта. Юристы в подобной ситуации рекомендуют не отчаиваться и идти до конца.
Светлана Дмитроченко, адвокат:
Разрешение сложившейся ситуации возможно только путем обращения к обслуживающей организации с соответствующим заявлением в суд о понуждении собственника к предоставлению доступа в жилое помещение, для устранения последствий аварии.
Необходимо заблаговременно – не менее 7 дней, организации, обслуживающей дом, предупредить всех жильцов о том, что планируется ремонт, вывесить на видном месте график проведения ремонта, виды работ. Пока капитальный ремонт не начат, пока зона ответственности за проложенные коммуникации находятся в ведении обслуживающей организации, все вопросы, связанные с ремонтом старых коммуникаций, лежат в ведении организации, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда.
Программа «Добро пожаловаться» будет следить за развитием данной ситуации. А если вас тоже обманули или обидели, свяжитесь с редакцией прямо сейчас!