По мнению граждан Украины Александр Лукашенко является лучшим политиком на мировой арене

Новости Беларуси. Украинцы считают Александра Лукашенко лучшим политиком на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии выборов президента Украины гражданам предложили определить, на кого должен равняться будущий глава государства в стиле управления. В пользу Александра Лукашенко – практически 14 %. На втором месте – Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Примечательно, что шестая позиция за Владимиром Путиным после замкнувшего топ-5 Дональда Трампа. В топ-10 вошли президент Французской Республики и президент Швейцарии, а также премьер-министр Канады и премьер-министр Израиля.