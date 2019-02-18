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По мнению граждан Украины Александр Лукашенко является лучшим политиком на мировой арене

18 февраля 2019 13:37
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Новости Беларуси. Украинцы считают Александра Лукашенко лучшим политиком на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг лидеров, составленный по результатам опроса жителей Украины, опубликовал информационный центр «Новая Европа».

По мнению граждан Украины Александр Лукашенко является лучшим политиком на мировой арене-1

В преддверии выборов президента Украины гражданам предложили определить, на кого должен равняться будущий глава государства в стиле управления. В пользу Александра Лукашенко – практически 14 %. На втором месте – Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Примечательно, что шестая позиция за Владимиром Путиным после замкнувшего топ-5 Дональда Трампа. В топ-10 вошли президент Французской Республики и президент Швейцарии, а также премьер-министр Канады и премьер-министр Израиля.

# Выборы в Украине # общество # Фотофакт

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