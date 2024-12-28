В Гродно участились кражи новогодних уличных декораций

Кто украл новогоднее настроение? Это не название детской книжки. В Гродно участились кражи праздничных уличных декораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние две недели сразу два случая произошли в центре города. Причем незаконно присвоенный новогодний атрибут не несет никакой ценности для воров, а вот для тех, кто создавал красоту, и местных жителей, ощутимый эстетический и финансовый урон. Разоблачить похитителей волшебства помогают камеры видеонаблюдения, а в качестве «бонуса» – популярность в соцсетях, где неизбежно публикуются подобные инциденты.