В Гродно участились кражи новогодних уличных декораций
Кто украл новогоднее настроение? Это не название детской книжки. В Гродно участились кражи праздничных уличных декораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние две недели сразу два случая произошли в центре города. Причем незаконно присвоенный новогодний атрибут не несет никакой ценности для воров, а вот для тех, кто создавал красоту, и местных жителей, ощутимый эстетический и финансовый урон. Разоблачить похитителей волшебства помогают камеры видеонаблюдения, а в качестве «бонуса» – популярность в соцсетях, где неизбежно публикуются подобные инциденты.
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Центр Гродно. Время – около 8 утра. Двое прохожих зачем-то вырывают пенопластовый кусок торта с декорированного фасада магазина и уносят с собой. Владелица торгового объекта, известная блогер Евгения Тарасенко, сразу обратилась в милицию. В течение суток молодых людей задержали, одному 25 лет, другой на два года старше. Оказалось, что один из них хотел сделать подарок девушке. Оба были под воздействием алкоголя. Теперь они фигуранты уголовного дела.
Вот здесь у нас висел торт, сейчас просто пустое место.
Вместо подаренного новогоднего настроения горожанам – испорченное свое. С похитителями праздника Евгения Тарасенко сталкивается вторую зиму подряд.
Евгения Тарасенко, владелица магазина, блогер:
В прошлом году у нас сломали нашего пряничного человечка. Конечно, очень обидно, потому что вложено очень много даже не финансовых средств, больше сил и времени. Потому что было тогда очень холодно, моросил дождь, мы это вешали. Чтобы повесить этот кусок торта, понадобилось полтора часа. Тяжело принять факт, что есть люди, которые вообще этого не ценят.
Непонятно, о чем думали и эти молодые люди, которые во время ночного променада по пешеходной улице Советской прихватили инсталляцию «Дед Мороз доставляет подарки». 25-летнего молодого человека (его уже прозвали гродненским Гринчем) быстро вычислили. Правоохранителям он пояснил, что Деда Мороза украл ради шутки. Но смешного в этом мало.
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