Новости Беларуси. В Гродно съехались виноградари со всей Беларуси. Крупный, маленький, красный, зеленый, с кислинкой и сахарный. Садоводы-любители уверены: в Беларуси можно выращивать даже южные сорта винограда. В городе над Неманом они демонстрировали свои успехи в возделывании экзотической лозы. Оказывается, при правильной технологии посадки и должном уходе в наших широтах плодоносят около 200-т сортов винограда.

Этот сорт очень редкий для Беларуси, ведь возделывают его на черноморском побережье. Однако садовод–любитель Сергей Соболев сумел вырастить лозу на своём дачном участке, который соседи в шутку называют виноградной плантацией. Жёлтый, зелёный, синий, сладкий и с кислинкой. На 20 сотках уместились несколько десятков южных сортов. При этом ещё 15 лет назад, оканчивая аграрный университет, Сергей Юрьевич был уверен, что в наших широтах виноград не может расти.

Сергей Соболев, садовод-любитель:

По началу я как студент и как молодой человек относился к винограду как к насмешке природы в нашей Беларуси. На сегодняшний момент я, честно говоря, инвентаризацию проводил давно, но, наверное, на плодоношение около 50-ти сортов.

Сегодня поделиться своими успехами Сергей Соболев смог не только с соседями по даче. В Гродно на форум виноградарей съехались любители пока ещё экзотической для нас ягоды со всей страны. И каждый из них наглядным примером старался доказать: белорусский виноград — это не миф.

Николай Комаров, садовод-любитель (Бобруйск):

Пусть первый раз не получается. Второй раз, третий раз уже 100 % будет, и будете выращивать видный виноград.

Юрий Карнелович, СТВ:

Утверждение, что южный виноград плохо растёт в Беларуси, опровергают садоводы-любители. К примеру, вот этот сорт «Юбилей Новочеркасска» выращен в открытом грунте, на обыкновенном дачном участке. При этом вес грозди может достигать 3-х килограммов.

Развеяли и ещё один миф. Оказывается, такой виноград не требует серьёзного ухода. Главное, вовремя его обрезать и укрывать лозу на зиму. Этого вполне достаточно, чтобы собрать отменный урожай.

Владимир Астапенко, садовод–любитель (Брест):

В нашем климате это не такая рентабельная культура, как на юге. Местный виноград будет с трудом конкурировать с южным. Но, тем не менее, это можно.

Правда, такая ситуация может в ближайшее время измениться. Сегодня на форум виноградарей пришли не только дачники, но и представители местных сельхозпредприятий. А значит, не исключено, что виноградники в регионе могут появиться и в промышленных масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.