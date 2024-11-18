В Беларуси существует 11 видов различных пособий – узнали, кому предоставляется поддержка

Беларусь – страна, где человек может рассчитывать на современную, своевременную и безвозмездную помощь. Такими социальными гарантиями может гордиться далеко не каждое государство. Это касается не только здравоохранения. Поддержка семьи, материнства и детства – один из главных национальных приоритетов Беларуси. В нашей стране созданы самые благоприятные условия для воспитания и развития детей. Например, более 70 % ребят, находящихся в социально опасном положении, ежегодно снимаются с учета из-за нормализации ситуации в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшим аспектом государственной поддержки является система социальных гарантий. На сегодняшний день существует 11 видов различных пособий. Большое внимание уделяют помощи многодетным семьям. Ряд льгот предусмотрен при улучшении жилищных условий. Так, на строительство своих квадратных метров многодетные семьи направляются уже в течение года. Кроме того, у них есть возможность получить льготный кредит и жилищные субсидии.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Семьи активно пользуются этими предоставленными правами. Выстроенная в Республике Беларусь система поддержки семей, воспитывающих детей, эффективна, она постоянно совершенствуется. Постоянно мы понимаем, что есть необходимость предоставления особой социальной поддержки. Например, семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, принимаем решение о корректировке тех или иных законодательных актов.

Реализуются в Беларуси и различные программы, направленные на поддержку материнства. Они включают в себя как финансовую помощь, так и психологическую поддержку женщин во время беременности и после родов.