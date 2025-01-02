В Верхнем городе завершилась программа развлекательного шоу «Новый год в стране игрушек»

Заводная музыка, веселые танцы и праздничные фейерверки. В Верхнем городе минчан и гостей столицы этим вечером радовало развлекательное шоу «Новый год в стране игрушек», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта история о том, что праздник отмечают не только люди, но и сами новогодние подарки. Под ремиксы всеми любимых песен на сцене ожили солдатики, балерины, мишки, роботы и даже символ 2025-го – змея. Номера – от гимнастических упражнений до балета. Ну, и куда же без главного новогоднего волшебника, чье музыкальное выступление завершило шоу.

Для взрослых Новый год не становится таким сказочным праздником, но детям всегда хочется сделать подарок и превратить это в некое волшебство, так что замечательно. Я думаю, что дети остались очень довольны.