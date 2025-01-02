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В Верхнем городе завершилась программа развлекательного шоу «Новый год в стране игрушек»

02 января 2025 18:08
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Заводная музыка, веселые танцы и праздничные фейерверки. В Верхнем городе минчан и гостей столицы этим вечером радовало развлекательное шоу «Новый год в стране игрушек», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнем городе завершилась программа развлекательного шоу «Новый год в стране игрушек»-2

Эта история о том, что праздник отмечают не только люди, но и сами новогодние подарки. Под ремиксы всеми любимых песен на сцене ожили солдатики, балерины, мишки, роботы и даже символ 2025-го – змея. Номера – от гимнастических упражнений до балета. Ну, и куда же без главного новогоднего волшебника, чье музыкальное выступление завершило шоу.

В Верхнем городе завершилась программа развлекательного шоу «Новый год в стране игрушек»-4

Для взрослых Новый год не становится таким сказочным праздником, но детям всегда хочется сделать подарок и превратить это в некое волшебство, так что замечательно. Я думаю, что дети остались очень довольны.

В Верхнем городе завершилась программа развлекательного шоу «Новый год в стране игрушек»-6

Яркое шоу радовало зрителей больше недели. 2 января заключительный день программы. Но в столице продолжает работу большое количество новогодних локаций. Резиденция Деда Мороза в Первом национальном торговом доме, ярмарки у Дворца спорта, стадиона «Динамо» и не только.

# Новый год

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