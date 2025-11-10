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Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя Ыбырая Алтынсарина

10 ноября 2025 07:08
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Дружба народов и международный обмен. Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя знаменитого преподавателя Ыбырая Алтынсарина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя Ыбырая Алтынсарина-2

Центр создан семь лет назад для популяризации национальных культур Беларуси и Казахстана и укрепления сотрудничества в сфере образования. За это время студенты двух стран реализовали немало совместных проектов. Много внимания уделяют сохранению исторической памяти. Только подвигу казахов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны посвящено более сотни научных работ.

Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя Ыбырая Алтынсарина-4

Юрий Черкасов, временный поверенный в делах Казахстана в Беларуси:
Ыбырай Алтынсарин имеет очень большое значение для истории и культуры Казахстана. Это педагог, один из тех, кто первым открывал казахские школы. Он писатель, переводчик, общественный деятель. Очень большой вклад внес именно в развитие сферы образования. И то, что в педагогическом университете будет звучать его имя, конечно, для нас имеет большое значение.

В центре представлены редкие издания о культуре, географии, повседневном быте жителей Казахстана. Есть национальные костюмы, головные уборы, посуда. Экспозиция постоянно пополняется. 

# БГПУ # Беларусь-Казахстан

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