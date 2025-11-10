Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя Ыбырая Алтынсарина

Центр создан семь лет назад для популяризации национальных культур Беларуси и Казахстана и укрепления сотрудничества в сфере образования. За это время студенты двух стран реализовали немало совместных проектов. Много внимания уделяют сохранению исторической памяти. Только подвигу казахов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны посвящено более сотни научных работ.

Юрий Черкасов, временный поверенный в делах Казахстана в Беларуси:

Ыбырай Алтынсарин имеет очень большое значение для истории и культуры Казахстана. Это педагог, один из тех, кто первым открывал казахские школы. Он писатель, переводчик, общественный деятель. Очень большой вклад внес именно в развитие сферы образования. И то, что в педагогическом университете будет звучать его имя, конечно, для нас имеет большое значение.

В центре представлены редкие издания о культуре, географии, повседневном быте жителей Казахстана. Есть национальные костюмы, головные уборы, посуда. Экспозиция постоянно пополняется.