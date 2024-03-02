Водители уверены, что очереди в пункте пропуска «Козловичи» вырастут

Очереди большегрузов продолжают расти на белорусско-литовской границе после одностороннего решения Вильнюса закрыть два КПП. Перед литовскими погранпереходами застряли свыше полутора тысяч автомобилей, сообщает Госпогранкомитет. Это вдвое больше, чем неделю назад, и транспорт продолжает прибывать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пункт пропуска работает на 10% – ГПК о ситуации на белорусско-литовской границе.

С начала действия безвизового режима нашу страну посетили свыше 520 тысяч литовцев. Сейчас основная переориентация транспорта прошла между оставшимися двумя литовскими пунктами пропуска. Логисты пересматривают маршруты. Вместе с тем перевозчики не исключают, что с начала недели количество автомобилей начнет расти и на единственно работающем грузовом пункте пропуска с Польшей – «Козловичи».

На «Каменном Логу», уже знаю, было плюс 200 было за вчера машин. Насколько осложнится? Сами подумайте: вырастут очереди, накопитель не вмещает все – его постройка, по сути, ничего не поменяла. Колейка, как была до него, так и остается. Сейчас машин нет, потому что выходные.

Конечно, будет влиять. Очереди будут больше, если сюда все это пойдет.