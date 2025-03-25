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Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора

25 марта 2025 17:49
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Важный шаг в развитии белорусской кардиохирургии. Минские врачи первыми в стране освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора. Речь о кардионейроаблации. Это катетерный способ лечения редкого пульса и пауз сердечного ритма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора-2

Прорыв в белорусской кардиохирургии. Восстановить пульс без кардиостимулятора. Теперь это по силам нашим медикам. Новую технологию лечения нарушений ритма сердца освоили столичные врачи.

Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора-4

Александр Астрейко, заместитель главного врача по медицинской части, руководитель Городского кардиологического центра 2-й городской клинической больницы Минска:
Как не останавливается сердце у здорового человека, так и не останавливается развитие кардиологии. И на сегодняшний день мы действительно с гордостью говорим о маленьком, но положительном опыте в проведении двух операций успешно.

Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора-6

Современная технология хирургического вмешательства позволяет устранить чрезмерное влияние центральной нервной системы на ритм сердца, то есть сокращает количество обмороков при волнении, виде крови и в душных помещениях. 

Потеря сознания в этих случаях происходит из-за критически низкого пульса. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются молодые люди. И до недавнего времени единственным решением была установка кардиостимулятора. Операция кардионейроаблации станет альтернативным вариантом решения проблемы.

Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора-8

Денис Пилант, заведующий ангиографическим кабинетом 2-й городской клинической больницы Минска:
Это прижигание в сердце участков, которые прилегают к нервным сплетениям, которые регулируют работу сердца. И прижигание этих участков уменьшает влияние вегетативной нервной системы, которая регулирует активность внутренних органов, влияние этой системы на сердце. То есть у этих людей перестают появляться такие паузы, у них ритм становится более стабильный. И в будущем, если этот эффект сохраняется на протяжении длительного времени, эти люди могут избежать необходимости постановки кардиостимулятора.

Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора-10

Технология не новая. Такие вмешательства уже выполняют в нескольких странах. Перед проведением операции наши специалисты изучили опыт российских коллег. 

Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора-12

Арина Верховская, корреспондент:
Данное вмешательство проводят в специализированной рентгенэндоваскулярной операционной. За процессом следят несколько врачей. Благодаря специальным датчикам они отслеживают пульс пациента, давление, насыщение крови кислородом, а также другие жизненно важные показатели работы организма. Например, на этом мониторе мы можем увидеть изображение сердца в реальном времени.

Тщательно отбирают и пациентов. Кардионейроаблацию выполняют людям с нарушением регуляции работы сердца при отсутствии других патологий.

Подробнее в видеоматериале.

# Медицина # Врачи Беларуси

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