Белорусские врачи освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора

Важный шаг в развитии белорусской кардиохирургии. Минские врачи первыми в стране освоили новую технологию восстановления пульса без кардиостимулятора. Речь о кардионейроаблации. Это катетерный способ лечения редкого пульса и пауз сердечного ритма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв в белорусской кардиохирургии. Восстановить пульс без кардиостимулятора. Теперь это по силам нашим медикам. Новую технологию лечения нарушений ритма сердца освоили столичные врачи.

Александр Астрейко, заместитель главного врача по медицинской части, руководитель Городского кардиологического центра 2-й городской клинической больницы Минска:

Как не останавливается сердце у здорового человека, так и не останавливается развитие кардиологии. И на сегодняшний день мы действительно с гордостью говорим о маленьком, но положительном опыте в проведении двух операций успешно.

Современная технология хирургического вмешательства позволяет устранить чрезмерное влияние центральной нервной системы на ритм сердца, то есть сокращает количество обмороков при волнении, виде крови и в душных помещениях. Потеря сознания в этих случаях происходит из-за критически низкого пульса. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются молодые люди. И до недавнего времени единственным решением была установка кардиостимулятора. Операция кардионейроаблации станет альтернативным вариантом решения проблемы.

Денис Пилант, заведующий ангиографическим кабинетом 2-й городской клинической больницы Минска:

Это прижигание в сердце участков, которые прилегают к нервным сплетениям, которые регулируют работу сердца. И прижигание этих участков уменьшает влияние вегетативной нервной системы, которая регулирует активность внутренних органов, влияние этой системы на сердце. То есть у этих людей перестают появляться такие паузы, у них ритм становится более стабильный. И в будущем, если этот эффект сохраняется на протяжении длительного времени, эти люди могут избежать необходимости постановки кардиостимулятора.

Технология не новая. Такие вмешательства уже выполняют в нескольких странах. Перед проведением операции наши специалисты изучили опыт российских коллег.