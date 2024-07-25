В Гродно прошёл интеллектуальный турнир к 30-летию института президентства

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

В Беларуси мы отмечаем 30-летие президентства. Чтобы привлечь внимание к этой дате, вспомнить, посмотреть какие изменения за 30 лет произошли в Беларуси, как развивалась страна, мы сегодня проводим интеллектуальный турнир. С одной стороны мы привлечем внимание к этой теме, с другой стороны, покажем людям, что нам интересны все разделы жизни наших людей, в том числе и знание истории.

Турнир продолжался несколько часов. Самыми эрудированными оказались команды «Белэнергопопгаз», «Четвертый регион» и «Коммунальщики».