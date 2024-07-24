Не только летом – почему надо использовать косметические средства с SPF?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какой принцип работы у SPF – он отражает солнечные лучи?