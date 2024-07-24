Не только летом – почему надо использовать косметические средства с SPF?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какой принцип работы у SPF – он отражает солнечные лучи?
Ольга Жуковец, директор медицинского центра:
Нет, он защищает кожу. Как раз таки мы еще предотвращаем старение кожи. Поэтому, совершенно верно, мы используем SPF не только летом в палящую жару, в целом пользуемся SPF, как защитой от старения. После процедур мы рекомендуем SPF. Нужно не забывать о том, что в целом мы должны увлажнять кожу и пользоваться различными средствами увлажняющими. Ни в коем случае в жаркую погоду не использовать масла, поскольку они повышают комедогенность.
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