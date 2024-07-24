Ускорить метаболические процессы – что поможет избавиться от отёков в жару?
Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
С одной стороны, нужно больше пить, с другой стороны, это провокация отеков. Где золотая середина?
Марина Цедрик, врач-дерматолог, трихолог, косметолог:
Должны быть овощи, фрукты, которые будут стимулировать выведение. То есть лимоны, цитрусовые, ананас – то, что будет помогать ускорять метаболические процессы. Плюс, если есть препараты для лимфодренажной функции. «ЛимфоТранзит» – то, что будет помогать улучшать лимфодренажную функцию, но при условиях, что нет проблем со щитовидной железой.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что в жару многие опасаются пить много воды. Хотя пить надо много – два-три литра в день, в зависимости от веса. Бояться отеков: я сейчас выпью три литра воды и вечером не влезу в туфли.
Olga Shona, артистка, актриса, практикующий психолог:
Некоторые не пьют, говорят: «Я потом потеть буду больше».
Наталья Надольская:
Потеть буду. Не буду пить, потому что отеку. Не буду пить, потому что буду потеть.
Наталья Надольская:
Для этого еще есть средства, которые будут улучшать тонус сосудистой стенки – это витамин С внутрь, если мы употребляем. Также венотоники в виде таблеток либо гелей, который будут местно улучшать микроциркуляцию.
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