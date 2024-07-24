Ускорить метаболические процессы – что поможет избавиться от отёков в жару?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

С одной стороны, нужно больше пить, с другой стороны, это провокация отеков. Где золотая середина?

Марина Цедрик, врач-дерматолог, трихолог, косметолог:

Должны быть овощи, фрукты, которые будут стимулировать выведение. То есть лимоны, цитрусовые, ананас – то, что будет помогать ускорять метаболические процессы. Плюс, если есть препараты для лимфодренажной функции. «ЛимфоТранзит» – то, что будет помогать улучшать лимфодренажную функцию, но при условиях, что нет проблем со щитовидной железой. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что в жару многие опасаются пить много воды. Хотя пить надо много – два-три литра в день, в зависимости от веса. Бояться отеков: я сейчас выпью три литра воды и вечером не влезу в туфли.