В Гомельской области определился первый экипаж-двухтысячник

Лидеров страды чествуют прямо на зерновой ниве. Первый экипаж-двухтысячник на уборке зерна определился в Гомельской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекорды ставят напарники Виктор Марцелев и Сергей Буслов.

Работники предприятия «Белоруснефть-Особино» в день намолачивают до 135 тонн озимой пшеницы. Вместе работают третий сезон. С 2023 года в распоряжении хлеборобов новый зерноуборочный комбайн. Взаимопонимание в команде абсолютное. Результаты работы отмечены и на районном, и на областном уровнях.

Сергей Буслов, комбайнер РУП «Белоруснефть-Особино»:

Начинаем в часов 8:00-8:30 и заканчиваем, как роса садится, отлегает. Не хочет нож резать – едем домой.