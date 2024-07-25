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В Гомельской области определился первый экипаж-двухтысячник

25 июля 2024 06:40
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Лидеров страды чествуют прямо на зерновой ниве. Первый экипаж-двухтысячник на уборке зерна определился в Гомельской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекорды ставят напарники Виктор Марцелев и Сергей Буслов.

В Гомельской области определился первый экипаж-двухтысячник-1

Работники предприятия «Белоруснефть-Особино» в день намолачивают до 135 тонн озимой пшеницы. Вместе работают третий сезон. С 2023 года в распоряжении хлеборобов новый зерноуборочный комбайн. Взаимопонимание в команде абсолютное. Результаты работы отмечены и на районном, и на областном уровнях.

В Гомельской области определился первый экипаж-двухтысячник-4

Сергей Буслов, комбайнер РУП «Белоруснефть-Особино»:
Начинаем в часов 8:00-8:30 и заканчиваем, как роса садится, отлегает. Не хочет нож резать – едем домой.

В Гомельской области определился первый экипаж-двухтысячник-7

Николай Балабанович, исполняющий обязанности директора РУП «Белоруснефть-Особино»:
Двухразовое питание организовано, ремонтные работы по необходимости на мехдворах организованы, есть выездные бригады, но в полевых условиях помыться сложно, но когда обеды привозят, конечно, есть условия и помыться, и присесть пообедать. Все это есть.

Достойная урожайность в хозяйстве – результат суммы важных слагаемых: хорошая техника, профессиональный подход, ответственность и трудолюбие всей команды.

# Уборочная кампания # общество

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