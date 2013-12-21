В Гродно прошел праздничный забег с участием Дедов Морозов и Снегурочек

Новости Беларуси. Десятки любителей активного отдыха со всей Беларуси собрались 21 декабря в Гродно, чтобы принять участие в традиционном декабрьском марафоне.

Хотя для победителей и предусмотрены призы, но здесь все же царил олимпийский принцип «Главное - не победа, а участие». К старту допустили всех желающих, самому младшему марафонцу всего 8, а самому старшему далеко за 70. Чтобы уровнять шансы всех участников, марафонскую дистанцию сократили в 10 раз, пробежать необходимо было около 4-х километров. Ну и конечно, в канун рождественских и новогодних праздников, первыми на старт вышли деды морозы и снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.