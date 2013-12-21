Вифлеемский огонь, зажженный от негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, доставили в Минск

Новости Беларуси. Один из главных рождественских символов - Вифлеемский огонь - продолжает путешествовать по храмам Беларуси. 21 декабря святыню доставили в Минск. На церемонию встречи в минский архикафедральный собор Святого имени Девы Марии пришли сотни верующих. Лампаду со священным огнем выставили у главного алтаря. Любой желающий, независимо от вероисповедания, мог зажечь от нее свечу и принести символ света и добра в свой дом. Торжественное богослужение возглавил митрополит Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит минско-могилевский архиепископ римско-католической церкви в РБ:

Мы знаем, что Иисус Христос родился 2000 лет тому назад в Вифлееме. Нам может быть тоже хотелось бы там быть, дотронуться до того метса, где родился Иисус Христос. Но не все могут поехать в Вифлеем. Поэтому мы ждем этот огонь для того, чтобы перенестись своими мыслями в Вифлеем. Чтобы прикоснуться к этому лучу веры, которым является Иисус Христос.

В эти минуты святыню передают в костел святых Сымона и Алены. Уже завтра лампада с Вифлеемским огнем отправится в другие приходы Беларуси, России и Украины.

Традиция распространения по миру Вифлеемского огня в канун Рождественских праздников зародилась в 1986 году. Австрийкие скауты доставили святыню к себе на родину и затем передали своим коллегам из соседних государств.

Накануне священный огонь, зажженный от негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, доставили в Гродно. Великую христианскую святыню встречали сотни верующих в Фарном костеле областного центра.

Священную лампаду выставили у главного алтаря, чтобы каждый желающий, независимо от вероисповедания, смог зажечь от нее свечу, принести символ мира и добра к себе в дом. Церемония встречи пламени перетекла в праздничное богослужение.

Уже 21 декабря Вифлеемский огонь отправится в Минск, откуда разойдётся по всем храмам республики. Затем эстафету примут Россия и Украина.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела Гродно:

Гэты агонь передаюць перш за ўсё у Аўстрыю, Польшу, Славакію. І, такім чынам, он ужо з Польшы прыязджае да нас. І нашы харцэры прыносяць у базыліку кафедральную. Мы заўсёды занятыя сваімі абавязкамі, клопатамі, а тут прыходзіць цяпло, свет, які нас асвятлае, які нам дае надзею на лепшае жыццё.

Традиция распространения по миру Вифлеемского огня в канун Рождественских праздников зародилась в 1986 году в Австрии. Местные скауты доставили святыню к себе на родину и затем передали своим коллегам из соседних государств. В Беларусь огонь привозят уже в 13 раз.