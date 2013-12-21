Уловки продуктовых магазинов, из-за которых белорусы тратят больше денег

Думаете, что контролируете все свои покупки? Заблуждаетесь. Чтобы вы тратили в супермаркете или гипермаркете как можно больше денег, работает целая команда опытных маркетологов. Они придумывают огромное количество хитростей, благодаря которым клиент покупает даже то, что ему вовсе не нужно. К примеру, мелочь у кассы.

Алла Смирнова, и. о. директора по розничной торговле сети гипермаркетов:

Когда он стоит с покупками у кассовой линейки, он обращает внимание на то, что слева от него происходит, справа и, конечно, делает импульсные покупки. Это жвачки, шоколадки, это может быть та мелочь, которую он забыл купить или ему подсказало настроение именно в эту минуту.

Неспроста самые необходимые для человека продукты, такие как: молоко, хлеб, мясо,- располагаются в разных частях магазина. Это нужно для того, чтобы по дороге к ним вы обращали внимание на другие товары и, поддавшись искушению, совершали необдуманные покупки.

Еще одна уловка - расположение на стеллажах. Обычно самые дорогие продукты находятся на средних полках на уровне глаз. На нижнюю покупатель полениться заглянуть или подсознательно сделает вывод, что товары там ниже по качеству. Но это не так. К тому же, ближе всего к покупателю находятся продукты, в которых раньше других истекает срок годности. А самые свежие прячутся подальше.

Имеет значение и освещение на полках и прилавках.

Алла Смирнова, и. о. директора по розничной торговле сети гипермаркетов:

То, что касается свежего мяса, сыра и колбас, конечно существует специальная подсветка для товара, чтобы он хорошо выглядел и на него покупатель обратил внимание и захотел его купить.

Торговые тележки, оказывается, тоже торговая уловка, которая была придумана еще в 1938 году. Но в то время они были в 2 раза меньше по размеру. Теперь тележки вмещают гораздо больше продуктов, чем нужно среднестатистической семье. Все это для того, чтобы у вас на уровне подсознания возникло желание ее заполнить.

Вкусные запахи. Во многих магазинах кондитерские изделия располагаются недалеко от входа, чтобы притягивать нас своим ароматом. К тому же у нас запах свежей выпечки вызывает чувство голода и желания его утолить. В итоге мы покупаем булочки, даже если этого не планировали.

Музыка. Даже она в гипермаркетах настраивает на покупки.

Алла Смирнова, и. о. директора по розничной торговле сети гипермаркетов:

Она должна быть спокойной для того, чтобы человек ощутил полный комфорт при выборе покупки. А что касается новогодних праздников, то она должна быть новогодней, праздничной.

Овощи и фрукты сияют чистотой, кажется, что они только что вымыты и невероятно свежи. На самом деле это, зачастую, иллюзия. Для поддержания аппетитного вида используются специальные вещества.

Скидки. Часто слово "акция" изображена на красном фоне, ведь красный цвет максимально притягивает внимание. Это тоже маркетинговый ход. Перед праздниками они особенно актуальны. Перед новым годом гипермаркеты и супермаркеты завлекают нас акциями, удлиненными режимами работы, бесплатными пакетами, сувенирами и подарками. Это тоже грамотные маркетинговые ходы, чтобы мы тратили еще больше, рассказали в программе «Утро» на СТВ.