К апрелю 2014 года минский транспорт перейдет на электронную систему оплаты за проезд

Новости Беларуси. Привычный способ фиксирования оплаты за проезд в скором будущем уйдет в прошлое. В общественном транспорте вместо компостера появится уникальная электронная система.

Валидатор, бесконтактная карта, электронные компостеры, - пока эти замысловатые слова минчанам ничего не говорят, правда- до поры до времени, а именно до апреля 2014 года. Именно к этому времени автоматизированная система оплаты за проезд появится в каждом транспортном средстве, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Эта карточка является действительно проездным билетом и для ее проверки в транспортных средствах устанавливаются устройства или валидаторы. Они осуществляют проверку по записанному тарифу.

Достаточно поднести смарт-карту к аппарату, он мгновенно считает оплату за проезд. К слову, бесконтактная карта за проезд не похожа на ту, которой минчане активно пользуются в метро. Это, скорее, специальная транспортная карточка, на которой будут размещаться до 6 видов проездных билетов.

Интересно, что воспользоваться поездным билетом можно будет, не вынимая его из кошелка или сумки или карманов. Покупать проездной горожане по-прежнему будут в киосках «Минсктранс», кроме того, в городе появятся специальные терминалы, которые будут выдавать эти самые бесконтактные карты. Здесь же можно будет пополнить баланс на любое количество поездок.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Если сегодня существуют оплаты на декаду, полмесяца или месяц, то границы новой электронной карточки могут быть значительно расширены. Есть возможность продавать билеты на временные промежутки времени, на час, на полчаса.

Еще одна хорошая новость. Если раньше вам приходилось оплачивать проезд за одну остановку столько же, как кто-то за 10, то с помощью нового проездного билета такая проблема будет наконец-то решена.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Сейчас все транспортные средства Минска оснащены системой навигации и диспетчеризации. А входя в транспортное средство, пассажир прикладывает карточку и у него на данный момент списывается стоимость всей поездки, однако при повтором прикладывании карточки на выходе, транспортное средство знает, на какой остановке оно находится и рассчитывает фактическое расстояние и возвращает часть суммы, которая взята сверх нужной.

А вот оплатить проезд в метро можно с помощью обычной смски. На некоторых станциях метро установили уже тестовые терминалы. Если в кармане не оказалось лишних денег, пассажиру достаточно будет сделать специальный запрос по короткому номеру и приложить экран мобильника с смс-сообщением к экрану устройства.

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

На сегодняшний день они установлены на двух станциях, но пассажиры пока не могут ими пользоваться. Они пока работают в режиме опытной эксплуатации. В течение января планируется оснастить все 49 вестибюлей метрополитена такими устройствами.

Кстати, считывать такую информацию устройства смогут со всех моделей мобильных телефонов.

Еще одна новинка - электронные табло на остановках. Пока таких устройств в городе насчитывается около 5. На них минчане могут видеть не только номер маршрута, но и время прибытия транспорта. Отслеживать прибытие транспорта устройство будет с помощью GPS-навигации. Устройство работает с точностью до полуминуты в погоду-непогоду. Оно надежно защищено от вандалов.

Андрей Поплёвко, заместитель генерального директора КУП «Минсктранс»:

В рамках подготовки к Чемпионату мира у нас уже определены 15 остановочных пунктов, на которых это устройство будет установлено.