«Цель у неё очень народная». Сколько минчан уже поучаствовали в акции «Зелёный двор вместе»?

С давних пор весна считалась самой трудолюбивой порой года, ведь, чтобы собрать богатый урожай, важно хорошенько поработать на земле. Аграрии и дачники давно в полях, не сидят без дела и столичные озеленители. Чтобы летом Минск зеленел и благоухал, самое время выйти с саженцами во дворы. Кстати, есть даже целое движение, которое объединяет таких любителей покопаться в земле. Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Мариной Толстик, генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства. Александра Каштанова, ведущая:

Проект «Зеленый двор вместе» существует не первый год. Расскажите, со временем ряды желающих поучаствовать расширяются? За период реализации акции приняло участие более 2 000 человек

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

С 14 марта в Минске стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству территории, и одним из полюбившихся проектов для минчан является акция «Зеленый двор вместе», потому что цель у нее очень народная – украсить и озеленить свой двор, тем самым сделать столицу красивее, уютнее и зеленее. За период реализации акции, она стартовала у нас в апреле 2019 года и успешно работает три года, приняло участие более 2 000 человек. Мы озеленили дополнительно около тысячи земельных участков, высадили порядка 40 000 деревьев и около 240 000 кустарников. Куда обратиться для участия в акции «Зеленый двор вместе»?

Марина Толстик:

Достаточно обратиться любому желающему на портал акции «Зеленый двор вместе» на сайте Минского горисполкома. Далее вы просто оставляете заявку, выбираете свой район и из предложенных вариантов озелененных территорий выбираете место посадки деревьев и кустов. Предложенные места согласованы. Бывают, конечно, случаи, когда граждане обращаются с определенным местом, но, к сожалению, там выполнить посадки нельзя. К примеру, проходят коммуникации. Это не значит, что мы оставляем эти заявки без внимания. Мы предлагаем жителям дополнительно изучить возможность озеленения территории, а также предлагаем варианты, а главное – ждем от жителей вариантов по благоустройству нашего города. Александра Каштанова:

А как быть, если желание есть, а рассады, инвентаря нет? Это все может предоставляться? Марина Толстик:

Мы приветствуем инициативу граждан. В любом случае не остаются без внимания и сами предприятия ЖКХ. Уже к этой акции подготовлены посадочные материалы, инструмент, и любой желающий может обратиться по адресу жилищно-эксплуатационного участка, оставить там заявку и совместно отработать те подходы, которые интересуют самих жителей. Юрий Царев, ведущий:

Когда у нас Каменная горка превратится в зеленую горку? Вообще какие микрорайоны самые активные в этом плане? «Хотела бы в любом случае обратить внимание на Фрунзенский район»

Марина Толстик:

Сама живу в Каменной горке, наблюдаю за ростом деревьев и кустов. Мы уже видим улучшения, при этом есть оценки озелененности территории. Я бы не хотела конкретизировать район. Потому что в рамках проведения весеннего месячника, когда появляется солнце, все хотят сделать что-то хорошее, все районы к этому мероприятию подходят очень по-разному. У нас есть много разных креативных идей и предложений для наших жителей уже в период проведения субботних мероприятий. Хотела бы в любом случае обратить внимание на Фрунзенский район, потому что там действительно активные жители, молодежь. Каменная горка, Домбровка. Не остаются без внимания Октябрьский, Советский. Это те устоявшиеся районы, которые имеют много зеленых насаждений, но при этом люди в своих дворовых территориях больше устраивают цветники. Юрий Царев:

Там даже целый Зеленый луг есть. Александра Каштанова:

Помнишь, мы несколько лет назад тоже выезжали, высаживали деревья. Интересно, стали ли они уже большими.