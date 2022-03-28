Этой семье предоставили няню бесплатно. Рассказываем, в каком случае могут направить специалиста?

Все больше современных молодых мам рассматривают три года декретного отпуска по уходу за ребенком как возможность заняться саморазвитием. Помощники в лице родственников есть далеко не у всех. В этом случае актуальным становится вопрос поиска няни. К слову, данная услуга востребована на бесплатной основе и у белорусских семей. Воспользоваться помощью социальной няни могут семьи, которые воспитывают двух и более детей, родившихся одновременно, до достижения ими возраста трех лет.

Елена Ангур, инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на дому:

Также услуги бесплатной няни может получить семья, где есть ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет. Кроме того, государство предоставляет бесплатную няню детям до 6 лет, где родители имеют инвалидность первой или второй группы. Во всех этих случаях на помощь няни можно рассчитывать в пределах 20 часов в неделю. А вот с тройней родителям обязаны помогать в два раза больше. О том, что можно прибегнуть к помощи социальной няни, Анна Зинкович узнала на детской площадке. Тогда она была беременна двойней, приятную новость ей сообщила незнакомая девушка.

Анна Зинкович:

Когда узнала, что у меня двойня, сказала: а ты знаешь, что двойне няня положена, еще всякие «плюшки», как говорится? Когда я уже начала смотреть, читать в интернете, когда родились наши две девочки, муж ходил, узнавал и подавал заявление, чтобы нам выделили няню. С приходом няни семья Зинковичей ощутила колоссальную поддержку. Как признается счастливая мама прекрасной пары близняшек и еще двух старших деток, у нее появилось больше свободного времени. Ведь социальная помощница играет с малышами, выводит их на прогулку, укладывает спать и многое другое.

Анна Зинкович:

Стало гораздо проще спокойно приготовить, убрать квартиру. Прогулка – очень важно, что с детьми, так как у нас еще один ребенок, с двумя колясками ты физически не можешь даже выйти из подъезда. А няня может побыть на улице, пока я схожу куда-то в магазин продукты купить. И, конечно же, муж гораздо спокойнее, что я не одна с четырьмя детьми. Хоть старший уже самостоятельный, ему практически 10 лет, но с двойней гораздо сложнее. Это не один ребенок, которого можно посадить, и ты будешь за ним наблюдать. Они расползаются в разные стороны, работают бандой.